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    • Saat Kulesi 60 günde eski haline gelecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, tahrip edilen Tarihi Saat Kulesi’ni aslına uygun olarak restore edecek. Koruma Kurulu’ndan gelecek iznin ardından başlayacak çalışma ile tarihi yapı 60 günde eski haline getirilecek

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:49
    Saat Kulesi 60 günde eski haline gelecek
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli simge yapılarından Tarihi Saat Kulesi’ni onarmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi, Kule’de meydana gelen zararları 18 Temmuz 2016 tarihinde tespit ederek, güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla İzmir Valiliği ile irtibata geçmişti. Güvenlik güçlerinin 18 Temmuz’dan itibaren Saat Kulesi’nin çevresinde çift sıra barikatlarla önlem almasının ardından Büyükşehir, ‘Konak İlçesi, 282 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tarihi Saat Kulesi’nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Makine ve İnşaat Mühendisliği Projeleri Hazırlanması İşi’ kapsamında ilgili firmayla sözleşme imzalayıp yer teslimini yaptı. Mühendi slik projelerinin hazırlanması için gereken sondaj çalışmaları için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin beklendiği, gerekli iznin alınmasının ardından İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde çalışmaların başlayacağı ve Tarihi Saat Kulesi’nin 60 günde aslına uygun olarak restore edileceği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, Kule’deki saat kadranının onarım çalışmasının ise restorasyon projesini beklemeden önümüzdeki gerçekleştirilerek yerine takılacağını duyurdu.

     
    Sütunlarda oynama var

    Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada Tarihi Saat Kulesi’nde çok sayıda zarar tespit edildiğini açıkladı. 1,5 santimetre kayma tesbit edilen Saat Kulesi’nden 40 parçadan fazla taş koptuğunu belirten Belediye yetkilileri, “Saat Kulesi’nin demir ferforje kapılarında tırmanma, asılma ve bükülmeye bağlı deformasyonlar ve kopmalar ile balkon kısmında bulunan mermer sütunlarda asılma, tırmanma ve aşırı hareketli yüke bağlı oynama ve yerinden çıkmalar tespit ettik. Saat Kulesi’nin bakır alemleri de zarar gören bölümler arasında yer alıyor. Ayrıca, saat mekanizmasında ve cam saat yüzeyinde kırılma, deformasyon ve malzeme kayıpları da mevcut. Saat Kulesi’nde mimari ve strüktürel zararlara ek olarak mevc ut aydınlatma sistemlerinde de tahribatlar var. Söz konusu zararlar, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınacak iznin hemen ardından yapılacak olan restorasyonla giderilecek” diye konuştu.       

     
    115 yıllık tarih

    Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle, 1901 yılında Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan tarihi yapı, dairesel esas etrafında dört çeşmeden oluşuyor. 25 metrelik kuledeki saatlerin, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi olduğu biliniyor.
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