Sabah keder, akşam mutluluk

Dün Karayolları tarafından Konak'a bağlı 6 mahalleye gönderilen zabıta amirleri evleri mühürledi. Mahalle sakinleri göz yaşlarına boğuldu.
Eşi Talat Özayverdi (85) ile birlikte yaşayan Nurten Özayverdi (74)'nin göz yaşları bütün mahalle sakinlerini üzdü. Kendilerine rayiş bedelinin dahi ödenmediğini belirten Nurten Özayverdi, gazetemiz muhabirinden 'Aç kapıyı' haykırışlarıyla yardım istedi. Nurten Özayverdi, feryad ederken, "Gözlerimden rahatsızım, 2 gündür gözlerimden kan geliyor. Şekerim var benim. Oruçluyum üstelik. Güneşin ortasında dışarda kaldık. Eşim sağır, ben körüm. Bayram üstü yapılacak iş mi bu bize? Rayiş bedelini ödemediler bizlere. Ev ayarlamadan dışarıya attılar hepimizi. Çoluk çocuğu var insanların. Senin yetkin yok mu açmaya, açamaz mısın sen kapıyı gazeteci? Kızım aç şu kapıyı, yalvarıyorum" dedi.
Güzel haber akşam geldi
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın girişimiyle, mühürlenen evlerin yıkımı bayram sonrasına ertelendi. Saatler sonra geri gönderilen zabıta ekipleri mühürledikleri kapıları geri açtı. Konak Tünelleri mağdurları, gözyaşları içerisinde evlerine geri kavuştu.