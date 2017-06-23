Sabah keder, akşam mutluluk

Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında 6 semtte hasar görmüş olan binaların sahiplerine tebligat gönderilerek evlerin 3 gün içerisinde boşaltılması istenmişti. Mühürlenen evler, Başkan Sema Pekdaş'ın girişimleriyle tekrar kullanıma açıldı. Zabıta ekipleri mühürledikleri kapıları geri açtı. Konak Tünelleri mağdurları, gözyaşları içerisinde evlerine girdi

Sabah keder, akşam mutluluk
Zeynep Kaya- Konak'taki hasar görmüş 64 ev, Karayolları Müdürlüğü tarafından gönderilen zabıta amirlerince mühürlendi. Evlerin sakinleri ise dışarı çıkıldı. Konak'ta 1.Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe, Hasan Özdemir, Selçuk, Damlacık semti Namık Kemal mahallelerinin içinde bulunduğu 6 bölgedeki evlere 3 gün önce tebligat geldi. Konak-Yeşildere Tüneli sırasında evleri hasar gören ailelere 3 gün içerisinde evleri boşaltın emri verildi.

Dün Karayolları tarafından Konak'a bağlı 6 mahalleye gönderilen zabıta amirleri evleri mühürledi. Mahalle sakinleri göz yaşlarına boğuldu.
Eşi Talat Özayverdi (85) ile birlikte yaşayan Nurten Özayverdi (74)'nin göz yaşları bütün mahalle sakinlerini üzdü. Kendilerine rayiş bedelinin dahi ödenmediğini belirten Nurten Özayverdi, gazetemiz muhabirinden 'Aç kapıyı' haykırışlarıyla yardım istedi. Nurten Özayverdi, feryad ederken, "Gözlerimden rahatsızım, 2 gündür gözlerimden kan geliyor. Şekerim var benim. Oruçluyum üstelik. Güneşin ortasında dışarda kaldık. Eşim sağır, ben körüm. Bayram üstü yapılacak iş mi bu bize? Rayiş bedelini ödemediler bizlere. Ev ayarlamadan dışarıya attılar hepimizi. Çoluk çocuğu var insanların. Senin yetkin yok mu açmaya, açamaz mısın sen kapıyı gazeteci? Kızım aç şu kapıyı, yalvarıyorum" dedi.


Güzel haber akşam geldi


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın girişimiyle, mühürlenen evlerin yıkımı bayram sonrasına ertelendi. Saatler sonra geri gönderilen zabıta ekipleri mühürledikleri kapıları geri açtı. Konak Tünelleri mağdurları, gözyaşları içerisinde evlerine geri kavuştu.



 
Etiketler; #konak tünelleri #duatepe
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