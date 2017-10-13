Sabah sporu yaparken şok ölüm!

İzmir'in Kiraz ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zafer Ölmez, sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirerek, 52 yaşında yaşamını yitirdi

Sabah sporu yaparken şok ölüm!

5 yıldır Kiraz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Ölmez, bugün sabah sporu için gittiği Atatürk Rekreasyon Alanı'nda aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Parkta spor yapanlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 2 çocuk babası Ölmez'e ilk müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan Ölmez, daha sonra ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölmez'in ani ölümü ailesi ve yakınları ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarını yasa boğdu.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #zafer ölmez
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