Sabahattin Ali şarkılarla anıldı

KONAK Belediyesi, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Sabahattin Ali’yi 110’uncu doğum yılında İzmir'de adına düzenlenen bir konserle andı

Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen konserde Sabahattin Ali'nin şiirlerini en çok besteleyen sanatçı olan Ali Kocatepe ve eşi Aysun Kocatepe sahne aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nın çim alanında kurulan sahnede İzmirlilerle buluşan Kocatepe çifti müthiş yorumuyla unutulmaz bir gece yaşattı.





HAFIZALARDA YER EDEN ŞARKILAR





1948 yılında 41 yaşında öldürülen Sabahattin Ali'nin 10 şiirinden besteleyen şarkıların seslendirildiği gece ikiliye Rapsodi Orkestrası eşlik etti. Ali Kocatepe’nin, 1984 yılında bestelediği ve ilk olarak Sezen Aksu tarafından seslendirilen 'Benim Meskenim Dağlardır Dağlar' şarkısıyla başlayan konserde Kocatepe çifti, 'Çakır', 'Çocuklar Gibi', bestecilik kariyerinde en önemli çalışma olarak nitelendirdikleri 'Melankoli', 'Ben Sana Vurgunum' ve 'Benimsin Diyemedim' gibi akıllarda yer etmiş şarkıları seslendirdi. Sabahattin Ali’nin şiirlerinin yazılış öykülerinin de dinleyiciyle paylaşıldığı konserde Türkiye'nin ilk tango şarkısı olma özelliğini taşıyan ve Necip Celal Andel tarafından bestelenen, sözlerini Necdet Rüştü'nün yazdığı 'Mazi Kalbimde Bir Yaradır' şarkısı da Ezgi Er ve Ozan Fırat’ın dans gösterisi eşliğinde dinleyiciyle buluştu.





Konserden günler önce İzmir’den bir kadın ve bir erkeği sahnelerinde konuk edeceklerini duyuran Kocatepe çifti, amatör ya da profesyonel ayrımı yapmaksızın seçtikleri iki finalistle birlikte aynı sahneyi paylaştı. Deniz Kuvvetleri'nde görevli Uzman Çavuş Fatih İnal, 41 yaşından öldürülen Sabahattin Ali'nin ‘Aldırma Gönül’ şiirinden bestelenen şarkıyı okudu. Özel bir okulda müzik öğretmeni olan Dilek Bayrak da kadın finalist olarak ‘Leylim Ley’ şarkısını seslendirdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan finalistlere plaketlerini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş verdi.





Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Pekdaş, Alsancak doğumlu İzmirli sanatçı Ali Kocatepe ve eşi Aysun Kocatepe’yi ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Pekdaş, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde böylesi bir konserle bayram coşkusunu erken yaşadıklarını da belirterek, "Güzel bir İzmir gecesinde bize müzik dolu anlar yaşattınız. Sizler gibi usta müzisyenler sayesinde keyifli bir konser dinledik. Tüm hemşehrilerim adına size teşekkür ediyorum" dedi.





Konser tüm dinleyicilerin de katılımıyla söylenen 'İzmir Marş' ile son buldu.

Kaynak: