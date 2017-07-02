Sabotaj şüphesi bulamadı

Eğitimli köpekle, yangının ilk çıktığı alan olan Deliömerli bölgesindeki iki dönümlük arazide yapılan araştırmada yanıcı herhangi bir madde kullanıldığı bulgusuna rastlanmadı. Jandarma, yangının ilk çıktığı noktada çok sayıda cam şişe kırıklarının bulunduğu, bu kırıkların da yüksek sıcaklıkta mercek etkisi yaparak yangına sebebiyet vermiş olabileceği olasılığını daha yüksek gördü.Kaynak: DHA
Günün ilk ışıklarıyla havalanarak yangın söndürme çalışmalarına devam eden dokuz helikopterden biri saat 06.09'da Tahtalı Barajı'ndan su alırken 'Bambi' olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması nedeniyle baraj gölüne düşmüştü. Batan helikopterden yüzerek çıkan 5 personelin kurtarılma anı kameralarca tespit edildi.
Başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı. Biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan helikopter personeli ambulansla İzmir'e sevk edildi.
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