PAZARLIK YAPTI, TARİHİ ÖNE ÇEKTİ

Haber Kaynağı: DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'e bakanlığının yatırımlarınıı yerinde incelemeye başladı. Kentte bürokratlarıyla toplantı yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha sonra ilk ziyaretini İzmir- Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tünelleri'ne gerçekleştirdi. AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın da katıldığı incelemede İzmir Valisi Erol Ayyıldız da hazır bulundu. İzmir yönünden tünelin 2 bin 71 metre içerisine giden Bakan Ahmet Arslan, bürokratlarından tablo üzerinde brifing aldı. Tünel içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, tünelin 560 rakımlı bir yükseklikte yapıldığını, az bir yükseklikte olmasına rağmen coğrafi olarak zorlu olduğunu vurguladı. Arslan, "Bu proje önemli, 560 rakım var. Rakım düşük ama etrafı alçak, yoğun bir mücadele veriyoruz. İzmir- Manisa için çok önemli. Günlük 32 bin araçlık trafiği düşünürseniz zor bir coğrafyadan bahsediyoruz" dedi. Projenin son durumu hakkında da bilgiler paylaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'nin her yerinde konforlu yüksek standartlı yol yapmaya çalışıyoruz. Bu projede de, toplam 8115 metrelik iki tünel var. Sayın Başbakan süreci başlattı. 1.5 yıldır çalışma var. Şu anda birinde 2 bin 830 diğerinde 2 bin 650 toplam 5 bin 480 metre yapıldı. İzmir ve Manisa önlerinden karşılıklı çalışılıyor" dedi.Tünelde zaman zaman yer yapısından dolayı zorluklar yaşandığını, günlük 2.5 metrelik ilerleyişin bu tür zorlu durumlarda günde 50 ile 70 santimetreye kadar indiğini de hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açıklamasından sonra hem yüklenici firma hem de bakanlık bürokratlarıyla pazarlık yaptı. 2017 yılının ekim ayında yapılması planlanan tünellerin birleştirilmesi tarihini öne çekti. Bakan Arslan, pazarlık sonrasında, tünellerin iki ucunun birleştirilmesinin Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 8 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'e bağlayan gece olmasını istedi. Bakan Arslan çalışmaların iyi gittiğini ancak bu sözlerinin rehavete neden olmaması gerektiği uyarısında da bulundu. Tünelde çalışan işçlilerle sohbet eden fotoğraf çektiren Bakan Arslan işçilere de, "Siz çalışıyorsunuz, satışı biz yapıyoruz. Emeğinize sağlık" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha sonra İzmir-İstanbul otoyol çalışmasını incelemek üzere bölgeden ayrıldı.