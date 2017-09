Sabuncubeli Tüneli'nde ışık göründü. İzmir-Manisa arası 15 dakika olacak!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa arasında yapımı süren Sabuncubeli Tünelleri ile bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak Sabuncubeli Tünelleri'nin "ışık gördü" törenine katıldı.



Manisa tarafından girdiği tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.



Son bölümün yıkılması ve tünelin iki ucunun birleştirilmesinin ardından Yıldırım, kendisine verilen Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, bayrağı üç kez öperek alnına götürdü.





"Korkunç Sabuncubeli nostalji oldu"



Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bu gece unutulmaz bir an yaşandığını, Manisa'nın kurtuluş günü bitmek üzereyken bu il tarafından tünele girdiklerini, 9 Eylül'de de İzmir tarafına geçerek iki ilin kurtuluşunu "ışık gördü" merasimiyle andıklarını ifade etti.



Sabuncubeli Tünelleri'nin her biri iki gidiş iki gelişten ibaret iki tünelden oluştuğunu, iki tüpün toplam uzunluğunun 8 bin 140 metre olduğunu, bağlantı yollarıyla toplam uzunluğun ise 13 bin 200 metreye ulaştığını aktaran Yıldırım, 500 milyon liraya mal olan tünellerle yüzde 10'a yakın olan eğimin yüzde 1,5'e düşürüldüğünü, 14 virajın ortadan kaldırıldığını bildirdi.



"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen korkunç Sabuncubeli'nin artık tarihe, nostaljiye dönüştüğünü" vurgulayan Yıldırım, Eylül 2011'de yap-işlet-devret olarak başlayan projenin yüklenici firmanın işin içinden çıkamaması sonrası iptal edildiğini hatırlattı.



"Projenin beklememesi için kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik." diyen Yıldırım, tünellerin 1 Temmuz 2018'de tamamen bitirileceğini söyledi.



Yıldırım, İzmir'den Manisa'ya günde yaklaşık 40 bin aracın geçtiğini, virajlarda, kış şartlarında yaşanan kazaların canlar aldığını ifade ederek, tünellerle can kayıplarının azalacağını, yakıt tasarrufu sağlanacağını dile getirdi.



Başbakan Yıldırım, "Manisa büyümeye, İzmir büyümeye devam ediyor. İki komşu il arasındaki mesafe de Sabuncubeli Tünelleri ile kısalıyor. 15 dakika içinde İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e gitmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.