Sadece İŞKUR Konak'a her gün 350 işsizlik başvuruyor

Türkiye genelinde TÜİK 11,8 olarak açıkladığı işsizliğin gençlerde oranı yüzde 21,2'ye yükselmiş durumda. İŞKUR Konak Şubesi'ne her gün en az 350 işsizin geldiğini söyleyen Şube Müdürü Necmi Kalfalar, 'İzmir'deki sanayi kuruluşlarının azlığı nedeniyle özelikle genç işsizlik hâlâ çok fazla' diye konuştu

Sercan Engerek-Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılı Ekim ayı İş Gücü İstatistiklerine göre



Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz



İşsizlik oranlarının artmasına karşı bir dizi önlemler aldıklarının ifade eden İŞKUR İzmir Şube Müdürü Necmi Kalfalar, işbaşı programı ve meslek edindirme kurslarıyla 2016'da 73 bin 29 kişiyi işe yerleştirdiklerini ifade etti. Genç nüfusta işsizliğin yüzde 21,2 olduğunu dile getiren Kalfalar 'İş başı eğitim programı uygulamalarımızla özel sektör ve üniversitelerle işbirliği yaparak işsizliğe karşı önlem almaya çalışıyoruz. 6 aylık süreyle stajyer çalışma uygulamamız devam ediyor. Bu süre içinde aylık asgari ücretin net rakamı kadar kurumumuz ödeme yapmakta. Bir de genel sağlık sigortası primlerini karşılamaktayız. 6 aylık süreçten sonra ise işletme sigorda primlerini ödeyerek bu kişileri istihdam ediyor' diye konuştu. Mevzuata göre işbaşı eğitim programına başvuracaklarda üç ay öncesine kadar işsiz olma şartı arandığını kaydeden Kalfalar, 'Özellikle üniversiteyi yeni bitirmiş gençlerimize öcelik veriyoruz. Genç işsizlerin önünü açtı bu uygulama. Özellikle 2016 yılında beklentimizin üzerinde bir sonuç aldık' dedi. Kalfalar şunları ifade etti: Ege Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi ile yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitelerde çalışanların sayısı kadar üniversite öğrencileri de bu programdan yararlanmakta. Tam olarak istatistik elimizde yok ama Ekonomi Üniversitesi'ne 81 kişi verdik. Bu gençler kurumun öğrenci işleri, kütüphane gibi bölümülerinde çalışıyor.



Suistimallere müsade etmiyoruz



Kalfalar, işbaşı programı kapsamında işe başladıktan 6 ay sonra işten çıkarılmayla ilgili olarak önlem aldıklarını söyledi. Öncelikle büyük sağlık kuruluşlarından gelen taleplerde kurumların iki yıllık personel yapısını incelediklerini sözlerine ekleyen Kalfalar, 'İki yıl içinde bizden aldıkları elemanların sürekli orada kalıp kalmadıklarını takip ettiriyoruz. Eğer bir taraftan yeni elemanları alıp bir taraftan kadrolu elemanları çıkarıyorsa, işletmelerin bu tür suistimallerine iş barışını zedelememek üzere müsaade etmiyoruz. İşverenler mevzuata uygun hareket etmez ise işletmeden kaynaklanan kusurlarda işvereni sistem otomatik olarak yasaklı hale getiriyor. İki yıl boyunca bizden hizmet alamıyorlar' dedi. -Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılı Ekim ayı İş Gücü İstatistiklerine göre işsizlik oranları yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin oldu. Kayıt dışı işsizlik ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun verilerine göre 7 milyona ulaştı. Türkiye İş Kurumu'nun ( İŞKUR ) Konak Şubesi'ne her gün en az 350 kişinin geldiğini söyleyen Şube Müdürü Necmi Kalfalar, 'Bizim hizmet alanımızda toplam 8 ilçede 700 bin nüfus var. 2016 yılında 73 bin 29 kişiyi işe yerleştirdik. Ancak İzmir'deki sanayi kuruluşlarının azlığı nedeniyle özelikle genç işsizlik hâlâ çok fazla' dedi.İşsizlik oranlarının artmasına karşı bir dizi önlemler aldıklarının ifade eden İŞKUR İzmir Şube Müdürü Necmi Kalfalar, işbaşı programı ve meslek edindirme kurslarıyla 2016'da 73 bin 29 kişiyi işe yerleştirdiklerini ifade etti. Genç nüfusta işsizliğin yüzde 21,2 olduğunu dile getiren Kalfalar 'İş başı eğitim programı uygulamalarımızla özel sektör ve üniversitelerle işbirliği yaparak işsizliğe karşı önlem almaya çalışıyoruz. 6 aylık süreyle stajyer çalışma uygulamamız devam ediyor. Bu süre içinde aylık asgari ücretin net rakamı kadar kurumumuz ödeme yapmakta. Bir de genel sağlık sigortası primlerini karşılamaktayız. 6 aylık süreçten sonra ise işletme sigorda primlerini ödeyerek bu kişileri istihdam ediyor' diye konuştu. Mevzuata göre işbaşı eğitim programına başvuracaklarda üç ay öncesine kadar işsiz olma şartı arandığını kaydeden Kalfalar, 'Özellikle üniversiteyi yeni bitirmiş gençlerimize öcelik veriyoruz. Genç işsizlerin önünü açtı bu uygulama. Özellikle 2016 yılında beklentimizin üzerinde bir sonuç aldık' dedi. Kalfalar şunları ifade etti: Ege Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi ile yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitelerde çalışanların sayısı kadar üniversite öğrencileri de bu programdan yararlanmakta. Tam olarak istatistik elimizde yok ama Ekonomi Üniversitesi'ne 81 kişi verdik. Bu gençler kurumun öğrenci işleri, kütüphane gibi bölümülerinde çalışıyor.Kalfalar, işbaşı programı kapsamında işe başladıktan 6 ay sonra işten çıkarılmayla ilgili olarak önlem aldıklarını söyledi. Öncelikle büyük sağlık kuruluşlarından gelen taleplerde kurumların iki yıllık personel yapısını incelediklerini sözlerine ekleyen Kalfalar, 'İki yıl içinde bizden aldıkları elemanların sürekli orada kalıp kalmadıklarını takip ettiriyoruz. Eğer bir taraftan yeni elemanları alıp bir taraftan kadrolu elemanları çıkarıyorsa, işletmelerin bu tür suistimallerine iş barışını zedelememek üzere müsaade etmiyoruz. İşverenler mevzuata uygun hareket etmez ise işletmeden kaynaklanan kusurlarda işvereni sistem otomatik olarak yasaklı hale getiriyor. İki yıl boyunca bizden hizmet alamıyorlar' dedi.