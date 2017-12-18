Sağanak altında yarış!

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Klazomenai Oryantiring Şampiyonası'nda sporcular sağanak altında koştu. Yağmurun hızlarını kesemediği 630 sporcu, ellerindeki harita ve pusulalarla şehir merkezinde belirlenen parkurlarda yön bulmaya çalıştı

Urla’da iki gün süren Klazomenai Oryantiring Şampiyonası sağanak yağışa rağmen sporcuların hızını kesmedi. 600’ün üzerindeki sporcuyu ağırlayan Urla 10 ile 70 yaş arasındaki katılımcıların sokaklarda ellerindeki haritalar yardımıyla yön bulma çabasına tanıklık etti.



Urla Belediyesi, Kaymakamlık ve kurumlardın desteğiyle ilk kez düzenlenen Oryantiring Şampiyonası’nda Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca belirlenen parkurlarda sporcular yaş gruplarına göre yarıştı.



Dereceye girenlere Urla Belediyesi Tamirhane Binası’nda düzenlenen törenle madalya ve belgeleri verilirken, takım halinde dereceye girenler de kupa ile ödüllendirildi. Dereceye giren sporculara ayrıca Urla Belediyesi’nin ve sponsorların hazırladığı çeşitli hediyeler verildi.



Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkanı Sibel Uyar’a şampiyonaya verdikleri destekler nedeniyle teşekkür edildi. Yarışmaya katkıda bulunan sponsorlara da teşekkür belgesi verilirken, 10 yaş ile 50 yaş üzeri kadın ve erkek sporculardan ilk üç dereceyi elde edenlere madalya takıldı. Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca desteklenen şampiyonada ayrıca yarışmalara katılan Kızılay Urla Şubesi’nin “Hayata Bağlan” projesinde eğitim gören engelli gençlere de teşekkür edilip, ödül verildi.



İzmir ve Ege bölgesindeki iller başta olmak üzere Urla’ya iki gün boyunca gelen 600’ün üzerinde sporcu ellerindeki harita ve pusula yardımıyla şehir merkezinde belirlenen parkurlarda yön bulmaya çalıştılar. Birbirinden ilginç görüntülerin yaşandığı yarışmada ikinci gün zaman zaman yağan şiddetli yağmur da sporcuları durduramadı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin tanıtımına ve ekonomik hareketliliğine katkıda bulunan şampiyonaya katılan sporculara ve konuklara teşekkür etti.





