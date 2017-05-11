Sağlık İçin Hareket Günü’nde spor yaptılar

BORNOVA Belediyesi’nin spor kurslarına katılan kadınlar, Dünya Hareket Günü’nde, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda buluşup aerobik yaptı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık İçin Hareket Et Günü" olarak belirlenen 10 Mayıs’ta Bornovalı kadınlar Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda buluştu. Bornova Belediyesi’nin pilates, step, aerobik, yoga, yüzme gibi spor kurslarından yararlanan kadınlar Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen etkinlikte buluşup spor yaptı. Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla biraraya gelen kadınlar önce koştular sonra da çim alanda uzman antrenörler eşliğinde aerobik hareketleri yaptılar. Kadınların “Sağlık İçin Hareket Et Günü"nde yaptıkları spor dikkat çekti.

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