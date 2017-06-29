Sağlık Müdürü'nden Duru'ya umut veren ziyaret

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan SMA hastası 14 aylık Duru Meriç'i ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, bebeğin hayatta kalmasını sağlayacak 2 milyon liralık ilacın getirilmesi için konunun takipçisi olacaklarını söyledi

Özlem ve Özgün Meriç çiftinin 14 ay önce dünyaya gelen ve 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan kızları Duru Meriç'i hayata bağlayacak ilaç için bir umut ışığı yandı. Duru'nun ihtiyacı olan 4 dozluk 2 milyon lira değerinde ilacın getirilmesi için bir yardım hesabı açtıran Meriç ailesi, DHA'da yayınlanan haber üzerine sesini duyurmayı başardı.



Minik Duru'yu evinde ziyaret eden İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, hastanın durumu hakkında ailesinden bilgi aldı. Duru'yu sevip okşayan Müdür Salnur, kızın hayatta kalmasını sağlayacak ilacın temini için konunun takipçisi olacağını söyledi.



4 GÜNDE 300 BİN LİRA TOPLANDI



Doktorların 2 yıl ömür biçtiği Duru'nun yaşaması için Sağlık Bakanlığı, SGK ve Türkiye İlaç Kurumu'nun defalarca kapısını çalan aile, yurt dışında 28 farklı ülkede herhangibir kriter aranmadan kullanılan ilacın kızları için de getirilmesini istedi. Duru'yu yaşatmak için tüm hayırseverlerden yardım bekleyen Meriç ailesi katkı sağlamak isteyenlerin TR9 5000 1500 1580 0730 6025 234, USD TR7 3000 1500 1580 4801 6568 961, EURO TR9 5000 1500 1580 4801 6568 953 nolu hesap numaralarına bağış yapabileceğini söyledi.



Haberin yayınlandığı 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren hesaplarda ortalama 300 bin lira toplandığı bildirildi.

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