Sağlık turizminde 2023 hedefi 10 milyar dolar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında ‘Sağlık Turizmi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Sağlık Turizmi İş Birliği Protokolü ile sağlık ve tedavi amaçlı seyahat eden turist sayısının arttırılması hedefleniyor

Ali Budak- Protokole TÜRSAB adına Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TURSAF adına da Başkan Dr. Tevfik Yazan imza attı. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya değinen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Dünyada turizm en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve ülkemiz büyümesini tetikleyen en önemli faktörlerden. Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisine 21 milyar dolar üzerinde net katkı sağlayan ve dış ticaret açığının 3’te birini kapatan, bir numaralı stratejik sektör olarak tek başına cari açığı kapayacak potansiyele sahip. Dünyada sektörler arası rekabet kapsamında bir araştırma yapılırsa, turizm en güçlü sektör karşımıza çıkar” dedi.

“Amacımız, sağlık turizmini gelirini 10 milyar dolara ulaştırmak”

Turizmin cari açığı kapatmaya yetecek potansiyeli olduğunu ve sağlık turizmi sektörünün her yıl yüzde 25 büyüdüğünü belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti: Uluslararası alanda; kişi başı sağlık turizmi harcaması 6 bin 500 dolar seviyesindeyken sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklük dünyada 100 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Dünyada 11 milyon kişi sağlık turizmi için seyahat ediyor. Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak ve termal sağlık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulaştırmak. Turizm gelirleri konusunda sıkıntılarımız var, sağlık turizmi ise 10 kat daha fazla gelir kazandırıyor.

“Sağlık turizmini zirveye çıkaracağız”

60’a yakın termal kaynak ve bir o kadar da hastanesiyle İzmir’in sağlık turizmi açısından eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Bağlıkaya, “Afyon, Denizli, Bursa, Yalova, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde de sağlık turizmini zirveye çıkarmak için sektör olarak elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda TURSAF ile yapılan protokol çok önemli” ifadesini kullandı.

Sağlık turizminde sorun, tanıtım ve pazarlama eksikliği

TÜRSAB’ın kendini kanıtlamış bir kurum olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan, “TURSAF olarak 1 yaşını doldurmuş 15 ilde örgütlendirmesini tamamlayan bir federasyonuz. Bu sektörde tüm paydaşlarla görüşüp ne yapabiliriz diye yola çıktık. 2007’de yaklaşık 77 bin turist sağlık için geldi. Yaklaşık olarak 10 yılda 10 katı artış yakalandı. Katma değeri en yüksek olan sektör turizm. Sağlıkla birleşince önemi daha da artıyor. Sağlık turizmi stratejik bir sektördür. Sağlık konusunda son 10 yılda yapılan yapısal değişiklikler ve teknolojik altyapı ciddi gelişim gösterdi. Ancak hala dünya sağlık turizmi pastasından gereken dilimi alamıyoruz. Tanıtımda ve pazarlamada eksiklikler var. Pazarlamada ve tanıtımda iyi olan TÜRSAB’la görüşüp, konuştuğumuzda işbirliğine gitmeye karar verdik. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız ve her türlü fedakârlığa hazırız” şeklinde konuştu.

“Alanda standart bir düzenleme geliştireceğiz”

Protokolden sonraki süreçte gerekli toplantılar yapıldıktan sonra önerileri ve yapılması gerekenler karar mekanizmalarına ileteceklerini ifade eden Yazan, sözlerini şöyle tamamladı: Şu anda çeşitli oteller ve acenteler sağlık turisti getiriyorlar. Ancak biz standart bir düzenlemeye gidilmesi ve kayda alınması için gerekenlerin yapılması yolunda adımlar atacağız. Ortak hareket ederek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtım organizasyonları yapacağız. Hastanın evden naklinden, tekrar dönüşüne kadar olan bütün süreci değerlendireceğiz.