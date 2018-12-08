Sağlık ve kültür de Turizm Fuarı'nda

12. kez İzmir'de açılan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, yaz ve otel turizmlerinin yanı sıra sağlık ve kültür turizmi temsilcilerine de kapılarını açtı. Yabancılara Türkiye'yi tanıtma amacı güden temsilciler Türkiye ile birlikte kendilerini de anlatarak bağlantı kurmaya çalışıyor

Şefika Bal- 38 ülke ve 48 ilden gelen bin 200'ü aşkın katılımcısıyla büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapan Travel Turkey Turizm Fuarı 12. kez İzmir'de açıldı. 1300'ün üzerinde yabancı yatırımcıyı ağırlaması beklenen fuar, sağlık ve kültür turizmi yönleriyle de katılımcılara Türkiye'yi tanıttı. Klasik otomobil, antika eşya ve sağlık turizmi temsilcileri de fuarda yerlerini aldı.



Özel bir göz hastanesinin Uluslararası Sağlık Hizmeti Müdürü Sezgin Aydın, fuarda bunulma amaçlarını açıkladı. Aydın, "Türkiye turizm konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ayrıca yeni gelişen bir trend olarak son yıllarda sağlık turizmini de turizmin içerisine dahil edebiliriz. Devlet katkıları sağlık turizminde çok yaygın ve bu sebeple ileriki yıllarda sağlık turizminin daha da artacağını düşünüyoruz. Burası fuar boyunca İzmir'in turizm merkezi. Buraya gelen yabancı acenta temsilcileri hem kendi sağlıkları açısından hem de acentaları il iş birliği açısından gelip bizimle görüşüyor" diyerek şu sözleri ekledi, "Ülkemiz döviz kuru sebebiyle fiyatlar açısından bir turiste kendi ülkesine nazaran neredeyse yarı yarıya fiyata mal oluyor. Bu sebeple ülkemiz turistlerin tercih noktalarından biri haline gelmiş durumda. Ayrıca yine ülkemiz dünyada nadir bulunan cihazlara sahip olarak iyi sağlık hizmeti konusunda iddialı. Yani İzmir'e veya ülkemize gelen bir yabancı hem bizim gibi hastaneleri kazandırır, hem kendi sağlık sorunlarını çözebilir hem de ülkemize, esnafımıza, otellerimize kazandırır" dedi.



Fuar vitrin oldu

Fuar katılımcıları için tarihi ögelerle buluşturarak Türkiye'nin kültürünü göstermek isteyen Antika Eşya Dükkanı sahibi İsmail Güler, "Benim antika eşyalarla bir aşkım var. Burada bulunan her eşya da bana ait. İnsanlar artık ürettikleri ürünlenle eski zamanlarda olduğu gibi ilgilenemiyor, vakit ve emek harcayamıyor. Ancak bu durum eşyaların daha kalitesiz olmasını doğuruyor. Çünkü eskiden insanlar eşyaları tek tek elleriyle yapar, onlara ruhlarını inançlarını beli katarmış. Ama şuanda böyle bir durum yok. Bu sebeple, antika eşyalar dönemlerini çok iyi temsil eden birer kültür mirası niteliği taşıyor. Turizm fuarında yer almamızın sebebi de bu tarihi güzelliklerimizi, kültürel ögelerimizi katılımcılara gösterebilmek" diye konuştu.

Fuara özel 85 adet klasik

İzmir Klasik Otomobil Derneği Başkanı Murat Akarsu, Travel Turkey Fuarı'nda 2 yıldır misafir katılımcı olarak davet ediliyoruz. Bazı araçlarımız satışta bazıları ise yalnızca sergilenmek üzere burada bulunuyor. Fuara özel 85 adet klasik otomobil, 20 klasik motor ve yeni nesil motorumuz mevcut. En küçük yaşlı araba 1948 yılına ait. Amerikan ağılıklı sergimiz ancak Alman, yerli araçlarımız da var. Dünyanın çok sevdiği klasik araçlar fuar katılımcılarına güzel bir görsel şölen sunuyor. Bizler de fuarın bir parçası olduğumuz için mutluluk duyuyoruz"sözlerini kaydetti. Aynı zamanda fuarda yer alan inşaat firmaları da, turizm için gelen katılımcıların İzmir'den ev almak istediklerini, kendilerinin de yatırım yapmak isteyenlere yönelik fuarda yer aldıklarını belirtti.