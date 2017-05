Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi, Bornova'da açıldı

Bornova Belediyesi, EVKA-4 Mahallesi'nde Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi açtı. Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, kentimizin gelişimine katkı koymalarını sağlıyoruz' dedi

Bornova Belediyesi, EVKA-4 Mahallesi'nde Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi açtı. Açılış kurdelesinin hep birlikte kesildiği törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, kentimizin gelişimine katkı koymalarını sağlıyoruz. Bu anlayışla merkezimizin Bornovamıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu. Merkez ile Türkiye'ye örnek olan Gebe, Bebek, Loğusa izleme hizmetlerine farklı bir boyut kazandırılması hedefleniyor.



Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce sunulan Gebe, Bebek, Loğusa izleme hizmetlerine farklı bir boyut kazandırmak ve hizmetin niteliğinde artış sağlamak amacıyla Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi açtı. EVKA-4 Mahallesi'ndeki Merkezi'n açılışı; Vatandaşlar, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.



Açılış kurdelesinin hep birlikte kesildiği törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Evde Bakım Hizmetlerimiz kapsamında gittiğimiz her kapıda Belediyemizin sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı ve eğitimli bir toplumda çocuklarımız ile kadınlarımızın daha mutlu olması ve huzurlu olacağını düşünüyor, bunun için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, kentimizin gelişimine katkı koymalarını sağlıyoruz. Çünkü onların mutluluğu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da mutluluğu olacak. Bu anlayışla merkezimizin Bornovamıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.



Bornova Belediyesi Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından gebe izlem hizmetleri sunulacak. Ayrıca başka mahallelerde devam eden gebe eğitim sınıfı bu merkezde de açılacak. Merkezde gebe, bebek ve loğusa sağlığı ile ilgili uzman hekimler ve üniversite öğretim üyelerince eğitimler verilmesi de planlanıyor.