Sağlıklı yaşlanma İzmir'de anlatılacak

Fuarcılığın doğduğu kent İzmir, Türkiye’de ilk kez “Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi”ne ev sahipliği yapacak. 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek uluslararası fuarda, birbirinden ilginç 25 atölye çalışması, ünlülerle sohbetler, yoga ve kahkaha kursları, can dostum terapisi gibi renkli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formülleri anlatılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de giderek artan yaşlı nüfusla birlikte “sağlıklı yaş almaya” dikkat çekebilmek amacıyla “Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” düzenleyecek. Türkiye’de ilk kez İzmir’de 11 – 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuar ve kongre, Avrupa'nın en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Yaş alan vatandaşlar ile ailelerinin akademik ve uygulamalı olarak bilgi alabileceği fuarda, “yaşlanmanın değil keyifli yaş almanın” vurgusu yapılacak.
Akademisyen ve ünlülerle söyleşi ve atölyeler
“Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” kapsamında, keyifli yaş almaya yönelik öneriler üretilecek; yaş alma biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla irdelenecek ve yaşlanma konusunda toplumsal algı ve genel kabul görmüş yaklaşımlar sorgulanacak. Ayrıca keyifli yaş almak için Türk toplumuna özgü stratejiler önerilecek. Fuara katılan vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle birlikte yaş alma üzerine interaktif sunumlar, söyleşiler ve atölyelere katılacak.
“Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” 3 kategoriden oluşacak: Bilimsel Program, Sosyal Program ve Atölyeler.
Bilimsel program kapsamında, tıp dünyasından çok önemli isimler ağırlanacak. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. İsmail Tufan, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu ve Doç.Dr Sevnaz Şahin’in konuşmalarının yanı sıra, Bilimsel Danışma Komitesi de fuara gelenlere hastalıklara dair önemli bilgiler verecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ediz Hun ile oyuncu, sunucu Nilgün Belgün hayranlarıyla buluşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslar arası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi için Egekent, Bostanlı, Bornova, Otogar, Tınaztepe, Sarnıç, Narlıdere ve Halkapınar'dan ücretsiz ulaşım sağlanacak. Daha detaylı bilgi için www.ukeyf.org sitesine bakılabilir.
25 atölye çalışması var
Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Keyifli Yaş Alma Fuarı'nda birbirinden eğlenceli ve renkli 25 atölye çalışması gerçekleştirecek. Bu atölyelere 7'den 70' e dileyen herkes katılabilecek. Etkinlikler “Şirin atıştırmalıklar”, “Sende mi diyabetlisin?”, “Fotoğrafın güzelliği”, “Geleneksel sanatlar”, “Teknolojim”, “Rekreasyon”, “Masal”, “Resimli yaratıcı drama” ve “Can dostum terapisi” atölyelerinde gerçekleştirilecek. Hobi atölyesinde örgü, keçe, takı, taş boyama, tahta boyama ve ebru sanatı çalışmaları yapılacak. Ayrıca İngilizce, yoga, nefes, dans, astroloji, kaygı ve kahkaha, ritim ve psikodrama atölyeleri olacak.
3 kuşak bir arada
Keyifli yaş almanın anlatılacağı fuar, dedeleri ve nineleriyle ya da anne-babalarıyla gelen çocuklara da, tıpkı Karşıyaka Belediyesi'nin Tay Park’tan getireceği Midilli atlarıyla gezinti gibi keyifli anlar yaşatacak.
Fuarda medikal ürün satan firmalarla huzurevleri de yer alacak. Katılımcılar bu konular hakkında uzmanlarından bilgi alabilecek.
Yarışma ödülleri de dağıtılacak
Fuar ve kongre kapsamında sağlıklı yaş alma konusuna dikkat çekmek amacıyla bir de karikatür ve resim yarışması düzenlendi. Katılımın 21 Nisan’a kadar devam ettiği yarışmaların ödülleri, 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek törenle Fuar İzmir’de dağıtılacak.