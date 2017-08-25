Sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor. Tam 4 kez şiddete maruz kaldı!

Sağlıkta şiddette bıçak kemiğe dayandı. İzmir’de 112 Ambulansında görevli Ambulans Sürücüsü Ali Atilla, son 2 ay içerisinde tam 4 defa şiddete maruz kaldı. Atilla canını her defasında zor kurtardığını söylerken, İzmir Türk Sağlık - Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol “ Sağlık görevlilerine şiddet çığırından çıktı. Gerekli önlemlerin kısa zamanda alınması gerekir” dedi

Sağlıkta şiddet her geçen gün artarken İzmir’de bir sağlık çalışanı daha darp edildi. Ambulans Sürücüsü Ali Atilla müdahale ettiği hasta tarafından saldırıya uğradı. İzmir Stadyum 112 İstasyonunda görevli Ali Atilla, Stadyum civarında yaşanan bir otomobil kazasına müdahale için kaza yerine gitti. Ardından Ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri hastane koridorunda Ali Atilla ve diğer sağlık görevlilerinin üzerine saldırdı. O sırada eli sedyeye sıkışan Ambulans sürücüsü Ali Atilla’nın kolu çatladı.



“Psikolojim bozuldu”



2 da 4 kez fiziksel şiddete maruz kalan Ali Atilla, ilk kez Gültepe Mahallesi'nde hasta yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı. İkinci kez ise yine aynı yerde silahlı saldırıya maruz kaldı. Üçüncü şiddet olayı da Bornova’da Ali Atilla'nın kullandığı ambulansın bir motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Ali Atilla, motosikletli şahıs ve şahsın arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Hasta ve hasta yakınlarından gördüğü şiddet sebebi ile psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını ifade eden Ali Atilla, görev yerini de en kısa zamanda değiştirmek istediğini söyledi.



Doğruyol: Sağlık görevlilerine şiddet çığırından çıktı



Türk Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol olayla ilgili, “Bir sağlık çalışanı 2 ayda 4 kez şiddete uğruyor. Sağlıkta şiddet çığrından çıktı. Şiddete yönelik önlemlerin alınması ve cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor. Saldırganın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması yada ücretli sağlık hizmeti alması gibi caydırıcı cezalar uygulanmalıdır“ şeklinde konuştu.



