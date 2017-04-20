Saha tamam sıra kulüpte

Bornova Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Naldöken sahasının ardından Işıkkent sahasını da tamamladı. Işıkkent Mahallesi sakinleri de bölgeyi temsil edecek bir spor kulübü kurmak için harekete geçti

Bornova Stadı ve Atatürk Spor Kompleksi gibi tesisleri kente kazandıran Bornova Belediyesi, Bornovalı amatörleri de unutmadı. Naldöken sahasının ardından Işıkkent sakinlerinin yıllardır özlemini çektiği futbol sahası da tamamlandı. Işıklar Mahallesi Muhtarı Necati Karabulut ile Egemenlik Mahallesi Muhtarı Osman Kasap da sahanın hizmete açılmasıyla birlikte iki mahalleyi temsil edecek bir spor kulübünün kurulması için çalışmalara başladı. Çocukların ve gençlerin bir kulüp çatısı altında bu tesisten daha verimli bir şekilde yararlancağını düşünen Karabulut ve Kasap, Işıkkent Spor Kulübü'nün kurulması için gerekli başvuruyu yaptı, onay aldı. İki Mahalle Muhtarı, böylesi bir tesisin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da taleplerine duyarsız kalmayarak sahayı kısa sürede bölgeye kazandırdırdığı söyledi.



Sokak aralarında futbol oynamaktan kurtulan çocuklar, artık yeni semt sahalarında top koşturmaya başladı. Minik futbol tutkunları ile çocuklarının spor yapacağı bir alana kavuşmasının sevinci yaşayan Işıkkent sakinleri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti.

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