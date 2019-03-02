Sahilevleri, atık su akış noktası

Narlıdere Sahilevleri'nde atıksu arıtma tesisinin yetersiz kalıp atık suyun bir bölümünün logardan taşarak denize akması çevrede bulunan ev sahiplerini rahatsız ediyor.

Doğancan Bingöl - Her geçen gün artan koku ve çevre kirliliği çevre ve sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Mahalle sakinleri yaşanan sıkıntı nedeniyle çocuklarının sokağa çıkıp oyun oynayamamasından şikayetçi. Mahallenin yaşanılmaz hale gelmesine neden olan soruna günlerdir de çözüm bulunamadı. Taşan logarın yaklaşık 3 aylık sürede çevre sakinlerini çok fazla rahatsız ettiğini ifade eden 35 yıllık mahalle sakini Erdoğan Barut, "Bazı zamanlar koku artıyor. Koku evimizin içine doluyor. Bu nedenle bazı zamanlar evde durmakta zorlanır olduk. Bir an önce yetkililer sorunumuza çözüm üretsin" diye konuştu.

Çocuklar sokağa çıkamıyor

Taşan logarın zamanlarda mahallenin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini ifade eden semt sakini Erkan Yalıbeyi, aylardır devam eden sorunun bir türlü çözüme kavuşmadığını söyledi. Yalıbeyi, sineklerin ve kokunun artış yaşadığını belirterek şöyle konuştu: "Çocuğuma önceleri sokakta oynaması için izin veriyordum ama bu sorun iyice artmaya başladıktan sonra dışarı çıkmasına izin vermiyorum. Çünkü bünyesi hassas çevrede çok fazla sinek var onu hasta edebilir. Bu sorun evimizin tam önünde bu bölgeden uzak kalması imkânsız."