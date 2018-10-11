'Sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat'

Yapılar'da Enerji Verimliliği Derneği ( VERİMDER), Türkiye genelinde enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusuna dikkat çekmek için başlattığı toplantıların 3’üncüsünü İzmir’de düzenledi. Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımını sağlamak için gerekli olan enerji kimlik belgesinin 2020 yılında itibaren zorunlu olduğunu belirterek, sahte belgelere karşı vatandaşları uyardı

VERİMDER, İzmir’de bir otelde düzenlediği toplantı ile enerji tasarrufu, ısı yalıtımı ve sahte Enerji Kimlik (EKB) belgelerine dair önemli bilgiler paylaştı. Enerji verimliliği alanındaki yasal olmayan uygulamalara dikkat çekilen toplantıda, toplumun yabancı olduğu EKB konusunda uyarılarda bulunuldu. Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, binalarda zorunlu hale gelen EKB’nin, enerji verimliliği ve ısı tasarrufunun ölçümlenmesi açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Vatandaşların yeni ev alırken veya kiralarken, evin konumu ve iç tasarımı kadar, EKB'ye de sahip olması gerektiğini kaydeden Alkin, bu belge konusunda da uyarılarda bulundu. Piyasada çok fazla sahte enerji kimlik belgesi ile karşılaştıklarını dile getiren Alkin, yeni ev alan veya kiralayan vatandaşların sorun yaşamaması için "Evinizin mutlaka EKB’sini sorgulayın. Sahte olmayan EKB’de ise evin en verimli ve yüksek sınıfta olmasına dikkat edin. Eviniz sıcak bir yuva olurken aynı zamanda bütçe dostu olsun" dedi. Enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini de ifade eden Alkin, enerji fiyatlarının sürekli arttığını kaydederek, Türkiye’de enerji verimliliği konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.

SAHTE BELGEYE HAPİS CEZASI

Çevre Hukukçusu Arsin Demir de 2020 yılında ev alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde EKB’sinin zorunlu hale geleceğini anımsatarak, bu belgenin asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, ısıtma veya soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, varsa kojenerasyon sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerdiğini kaydetti. Demir, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki ile EKB vermeye yetkilendirilen kuruluşlar, yeni tasarlanan binalar için, binanın projelendirme çalışmalarında bulunması şartı aranmaksızın, EKB uzmanları, etüt-proje sertifikasına sahip, kalibre edilmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazlarına sahip olmak gibi şartları sağlayan mimar ve mühendisler de mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleyebilir" dedi.

VERİMDER Kurucu Üyelerinden olan Isı Yalıtım Uzmanı Arkın Konak da yapılacak denetimlerde, gerçeğe aykırı enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi halinde, bu belgeyi düzenleyen kurum ve kuruluşların hapis cezası ile cezalandırılabileceğini kaydetti.