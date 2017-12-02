Sahte evrakla yaşlı kadının arsasını satmaya kalktılar!

İzmir'de yatalak hasta yaşlı kadına ait arsayı, hazırladıkları sahte evrakla zimmete geçirmeye çalışan, tapu müdürlüğü ve belediye çalışanı 2 memurun da aralarında yer aldığı 8 zanlıdan şebeke üyesi olduğu belirlenen 6'sı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, polise başvuran S.Ş. (50), kendisini telefonla arayan tanımadığı kişinin 89 yaşındaki yatalak hasta teyzesi S.E'ye ait bir arsanın sahte evrakla satılacağını söylediğini iddia etti.



Kimsesiz teyzesinin mahkeme kararıyla kanuni mirasçısı olduğunu beyan eden S.Ş'nin şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Tapu müdürlüğünde belirtilen saatte bulunan polis ekipleri, satış işlemleri sürdüğü sırada D.S. (27) isimli kadın ile sahte evrakların hazırlanması için gerekli bilgileri sızdırdıkları öne sürülen tapu dairesi memuru M.S. (51) ve belediye çalışanı V.Ç'yi (33) gözaltına aldı.



Ekiplerin yaptığı incelemede, sahte vekaletnameyle satışı yapılmak istenen arsanın bilgilerini içeren sahte tapu ele geçirildi.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, D.S. ile hareket ettikleri belirlenen G.G. (35), E.K. (36), B.Ö. (29), M.K. (41) ve M.A.G'yi (28) de yakaladı.



Zanlılardan M.S. ve V.Ç. emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tapu devri son anda önlenen arsanın, Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde bulunduğu ve 1 milyon 400 bin lira değerinde olduğu belirtildi.



Polisin titiz çalışmasıyla suçüstü yakalanarak tutuklanan D.S. ile E.K'nın emlakçılık ve evrak takipçiliği yaptığı, başkalarına ait gayrimenkul bilgilerine ulaşıp sahte evrakla gerçekleşen satışlardan haksız kazanç elde etmeyi hedefledikleri ancak ilk işlerinde yakalandıkları kaydedildi.