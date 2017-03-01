Sahte içki operasyonlarında İzmir rekoru: Tam 40 ton

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda rekor kırıldı. Operasyonda 40 ton sahte rakı ve viski ile sahte içki üretiminde kullanılan 100 ton hammadde ele geçirildi



Polis bile şaşırdı



Rekor kırdı



4 kişi serbest

İzmir'de Emniyet Bornova ve Kemalpaşa'da sahte içki operasyonu düzenledi. Alınan bilgiye göre operasyonun hazırlığı ise 3 ay önceden başladı. Kendisine gelen istihbaratı değerlendiren ve saha çalışması yapan polis ekipleri, Bornova'da bulunan Aykop-2 Sitesi'nde depo olarak gösterilen yerde sahte içki üretileceğine yönelik ihbar aldı. Polis bunun üzerine depoyu kiralayan kişileri tespit etti ve onları takibe aldı.Yapılan takipte, şahısların depoya stok yaptığı ancak bir üretim yapmadığı tespit edildi. Alınan bilgiye göre sahte içki şebekesi üyelerinin içki üretimi yapan bazı firmaların üretim sonrası kazanlarda kalan atık hammaddeyi aldığı ve bunları depoladığı öğrenildi. Hammaddeyi alımda da Kemalpaşa'da bulunan bir kimya fabrikasının aracı olduğu saptandı.Takibe devam eden polis ekipleri, zanlıların bir ay önce üretime geçtiğini belirledi. Üretilen içkinin de fabrikaya dönüştürdükleri depoda stokladıkları anlaşıldı. Harekete geçen polis geçtiğimiz pazartesi günü operasyon düzenledi. Bornova ve Kemalpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı.Depoyu gören polis ise gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Akaryakıt kaçakçılığında kullanılan tankların sahte içki üretiminde kullanıldığı fark edildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda 1 tonluk plastik tank, 1 tonluk 1 demir kazan, 1 su kulesi, 2 ölçüm cihazı, 1 buhar makinesi, 1 su motoru, 20 litrelik 75 boş bidon, tıka basa doldurulan plastik tankların içinde ise toplam 32 ton sahte rakı, 8 ton da sahte viski ele geçirildi.Kemalpaşa'da yapılan aramada da 100 ton hammadde ele geçirildi.Konuyla ilgili bilgi veren emniyet yetkilileri ele geçirilen sahte içkinin Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu belirtti.Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 10 milyon 425 bin TL, engel olunan kamu zararının ise 6 milyon 515 bin TL olduğu bildirildi. Zanlılardan A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y.'nin ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı diğerlerinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.