Sakat veya felçli köpekler için yürüteç yapıyor

İzmir'de çilingir ustası Umut Bilir, sakat ve felçli köpekleri 15 liraya mal ettiği yürüteçlerle yürüme özgürlüğüne kavuşturuyor

Köpek dalaşında ısırıldığı için omuriliği zedelenen yavru köpek "Tosun"a yaptığı yürüteçle hayvanseverlerin gönlünü kazanan Bilir, şimdi başka sokak köpekleri için gönüllü özel sipariş alıyor.



Bilir, plastik borular, çocuk bisikleti tekerlekleri ve araba güneşliğinden yararlanarak birkaç günde hazırladığı yürüteçlerden ikincisini de kurşunlara hedef olan sokak köpeği "Yağmur" için yaptı.



İzmir'in Menderes ilçesinde silahla yaralanmış halde hayvansever Itır Faat tarafından bulunan Yağmur, özenli bakım ve Umut Bilir'in 15 liraya mal ettiği yürüteç sayesinde yürümeye, parklarda dolaşıp koşmaya başladı.



Sıra başka köpeklerde

Umut Bilir, Tosun'u 1 aylıkken sokakta bulduğunu, belinden ısırılmış köpeği veterinere götürdüğünü, kalçasından ameliyat ettirdiğini anlattı.Tosun'un yürümesi için çalıştığını bunun için de internette gördüğü bir yürüteçten esinlendiğini belirten Bilir, "Tosun'un kendisine özgüveni geldi. Maliyeti de 10-15 lira. Malzeme olarak doğalgaz borularını kullandık, çocukların bisiklet tekerlekleri ile birleştirdik." dedi.Bilir, yürüteçli köpeği sokakta gören hayvanseverlerin başka engelli köpekleri de kendisine getirdiğini, saçma ile vurulan Yağmur'a da yardımcı olmaya karar verdiğini dile getirdi.Elden geldiği kadar sakat hayvanlara yardımcı olmaya gayret ettiğini söyleyen Bilir, "Herhangi bir hayvanın bu durumda olmasını istemeyiz ama ihtiyaç olursa yine yürüteç yaparız. Ücret de almıyoruz. Kedi, köpek de fark etmez. Onlara yardımcı olduğumuz için biz de vicdanen rahatız. Ben insanların da biraz duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dünya sadece bizim değil, başkalarının da dünyası. Onlara da yaşam hakkı tanımamız lazım." dedi.Yağmur'u sahiplenen jeoloji mühendisi Itır Faat da hayvansever olarak Kısıkköy'deki sahipsiz köpeklere baktığını belirtti.Silahla yaralandığı için yürüyemeyen Yağmur'un da bu köpekler arasında yer aldığını ve vücudunda saçmalarla yaşamaya çalıştığını kaydeden Faat, "Benzer durumdaki Tosun'un arabasıyla dolaştığını gördüm ve 'Tam Yağmur'a göre bir araba' dedim. Umut Bey'in yaptıklarını gördüm, karşılıksız yürüteç yaptı, Allah razı olsun. Hiç bizi kırmadı, vakit kaybetmeden Yağmur'u özgürlüğüne kavuşturdu." şeklinde konuştu.Yağmur'un bedeninde kalan saçma sayısını bilmediklerini anlatan Faat, "Ameliyatla 1-2 tanesi çıktı, diğerleri derinde olduğu için müdahale edilemedi. İnsanlar hayvanların farkında olsun, onların da yaşamaya hakkı var." ifadelerini kullandı.