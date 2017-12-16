'Sakin Şehir'de silah sesleri...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi Cumhuriyet Meydanı'nda otomobilinin üzerine çıkarak, tüfekle havaya ateş açtı

İddiaya göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla kardeşi Ö.M'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan ve sporcu olduğu belirtilen C.M (27) kiraladığı 35 SFG 32 plakalı araçla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek, yol ortasında durdu.



Bir süre sonra otomobilin üzerine çıkan C.M. elindeki uzun namlulu av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu belirterek, havaya 6 el ateş etti.



Daha sonra C.M. otomobiline binerek alandan uzaklaştı. C.M'nin uzaklaştığı araç, Turabiye Hıdırlık mevkisinde terk edilmiş olarak bulundu.



Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.