Şakır şakır yağan yağmur, İzmir'i esir aldı

Dün İzmir'de yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Yağmur nedeniyle birçok işyeri, ev ve araç zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yurdun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönündeki açıklaması gerçek oldu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, sular altında kaldı. Yağmurun başlamasıyla birlikte çarşı esnafının bir kısmının 'bu yağmurda iş olmaz' düşüncesiyle gün ortası kepenk kapattığı görüldü. Yağmur sularıyla dolan çarşı sokaklarında esnaf, paçalarını sıvayarak çöp ve naylon poşetlerle tıkanan mazgalları temizledi. Kentin eğimli bir semti olan Gütepe'de yükseklerden aşağılara inerken önüne park halindeki araçları da kattı, sürüklenen çöp konteynerlerinin araçlara çarpmasıyla hasarlı kazalar oluştu. Sokaklara kilit taş dömeşe çalışmaları tamamlanmadığı için araçlar çakıllı çamurlara saplandı. Bölgede oturanlar, her yağmurda bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, isyan etti. Mersinpınar ve Levent mahallelerinde sokaklar göle döndü. Burada bulunanlar, dizlerine kadar gelen yağmur sularına girmemek için kaldırımda suların çekilmesini bekledi.





Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre son 6 saatte İzmir'in Güzelyalı bölgesine metrekareye 29.1, Beydağ'a 49, Narlıdere'ye 26.3, Bayraklı'ya 22.1, Karşıyaka'ya 9.2 kiloram yağış düştü. Yağmurun perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.





97 YAŞINDAKİ KADIN SON ANDA KURTARILDI

SAĞANAK YAĞMUR ARAÇLARI SÜRÜKLENDİ

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anadolu, Saygı ve Millet mahallelerinin içinden geçen Çankaya Caddesi'nden akan sel suları bir evin duvarını yıktı. Belediyenin kilit taş döşeme ve kanal çalışması yaptığı mahallelerde yola bırakılan harfiyat nedeniyle sel suları ilerlemeyince zemin kattaki ev ve işyerlerine su doldu. Bir pastane sular altında kaldı. Millet Mahallesi 2563 sokak numara 4/1'de yaşayan 97 yaşındaki Üsküp göçmeni Ürbüş Kaliban'ın feryatlarına komşuları yetişti. Kaliban'ın yaşadığı evin bir duvarı tamamen yıkıldı, vatandaşlar yaşlı kadını son anda yara almadan kurtardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yurdun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yönündeki uyarıları, beklenildiği gibi akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İzmir'in Gültepe Semti'nde gün boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmurun, yol üzerindeki arabayı ve çöp konteynerlerini sürüklemesi işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir başka aracın sürüklendiğini gören kahvehanedeki vatandaşlar ise olayı izlerken işyerinin içindeki güvenlik kamerası vatandaşları kaydetti.