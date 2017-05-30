Şakır şakır yağan yağmur, İzmir'i esir aldı

Dün İzmir'de yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Yağmur nedeniyle birçok işyeri, ev ve araç zarar gördü

Şakır şakır yağan yağmur, İzmir'i esir aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yurdun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönündeki açıklaması gerçek oldu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, sular altında kaldı. Yağmurun başlamasıyla birlikte çarşı esnafının bir kısmının 'bu yağmurda iş olmaz' düşüncesiyle gün ortası kepenk kapattığı görüldü. Yağmur sularıyla dolan çarşı sokaklarında esnaf, paçalarını sıvayarak çöp ve naylon poşetlerle tıkanan mazgalları temizledi. Kentin eğimli bir semti olan Gütepe'de yükseklerden aşağılara inerken önüne park halindeki araçları da kattı, sürüklenen çöp konteynerlerinin araçlara çarpmasıyla hasarlı kazalar oluştu. Sokaklara kilit taş dömeşe çalışmaları tamamlanmadığı için araçlar çakıllı çamurlara saplandı. Bölgede oturanlar, her yağmurda bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, isyan etti. Mersinpınar ve Levent mahallelerinde sokaklar göle döndü. Burada bulunanlar, dizlerine kadar gelen yağmur sularına girmemek için kaldırımda suların çekilmesini bekledi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre son 6 saatte İzmir'in Güzelyalı bölgesine metrekareye 29.1, Beydağ'a 49, Narlıdere'ye 26.3, Bayraklı'ya 22.1, Karşıyaka'ya 9.2 kiloram yağış düştü. Yağmurun perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

 

97 YAŞINDAKİ KADIN SON ANDA KURTARILDI


İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Anadolu, Saygı ve Millet mahallelerinin içinden geçen Çankaya Caddesi'nden akan sel suları bir evin duvarını yıktı. Belediyenin kilit taş döşeme ve kanal çalışması yaptığı mahallelerde yola bırakılan harfiyat nedeniyle sel suları ilerlemeyince zemin kattaki ev ve işyerlerine su doldu. Bir pastane sular altında kaldı. Millet Mahallesi 2563 sokak numara 4/1'de yaşayan 97 yaşındaki Üsküp göçmeni Ürbüş Kaliban'ın feryatlarına komşuları yetişti. Kaliban'ın yaşadığı evin bir duvarı tamamen yıkıldı, vatandaşlar yaşlı kadını son anda yara almadan kurtardı.    

 

SAĞANAK YAĞMUR ARAÇLARI SÜRÜKLENDİ


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yurdun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış  yönündeki uyarıları, beklenildiği gibi akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İzmir'in Gültepe Semti'nde gün boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmurun, yol üzerindeki arabayı ve çöp konteynerlerini sürüklemesi işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir başka aracın sürüklendiğini gören kahvehanedeki vatandaşlar ise olayı izlerken işyerinin içindeki güvenlik kamerası vatandaşları kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.