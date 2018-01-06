Saklamak yerine paylaştılar

'Saklama, Paylaş' kampanyasıyla çocuklar arasındaki dayanışma duygularını güçlendiren Karşıyaka Belediyesi, ihtiyaç sahibi miniklerin de yüzünü güldürdü. Kentin farklı noktalarındaki dev kumbaralara bir yılda toplam 12 bin adet kitap ve oyuncak bırakıldı. Eşyalar, belediye ekiplerince dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaştırıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından, gelişim çağındaki çocukların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Saklama, Paylaş" kampanyası büyük destek gördü. İhtiyaç fazlası oyuncak ve kitapların bırakıldığı dev kumbaralara, son bir yılda toplam 12 bin adet oyuncak ve kitap bağışı yapıldı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kumbaralardan düzenli olarak topladığı bağışlar, ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye edildi.



Kampanyaya katılmak isteyen aileler ve çocuklar; Karşıyaka'nın 5 farklı noktasında bulunan kumbaralara bağışta bulunabiliyor. Projeyle fazla kitap ve oyuncağa sahip olan minikler paylaşmayı öğrenirken; alım gücü sınırlı olan ailelerin çocukları da kampanya sayesinde 'kardeşlerinden' hediye almanın mutluluğunu yaşıyor. Kampanyaya ilişkin, 369 64 02 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.



Gönül projesi



Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yarattıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bu kampanyayla, evlatlarımızın oyuncak ve kitaplarını evlerinde saklamak yerine, gelir durumu düşük olan ailelerimizin çocuklarıyla paylaşmasını hedefledik. Kentimizin işlek noktalarına kumbaralar kurduk ve Karşıyaka halkının toplumsal dayanışma ruhuna yakışan bir katılım sağladık. Yardımlaşmanın önemini bilen, paylaşmanın mutluluğunu yaşayarak öğrenen nesiller için projemizi sürdürüyor; bu gönül projesine herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.





