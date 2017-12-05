Saldırıya uğrayan başkan, hastaneden çalışıyor!

Evine giderken silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığı için cumartesi gününden bu yana hastanede tedavi gören Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye işlerini ihmal etmedi, diz üstü bilgisayarından elektronik imzalarını attı, yarın yapılacak olan belediye meclisine sunulacak önergeleri inceleyip imzaladı

Cumartesi gecesi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından sol bacağından kurşunla yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi sürerken, belediye başkanlığına vekil atamadı, görevini yapmaya devam ediyor. Günlük yazışmalarda atılması gereken imzalarını elektronik imza veya getirilen sümenlerin arasına konulan evrakları imzalayarak gerçekleştirirken, belediyede işlerin aksamasına da fırsat tanımıyor. Başkan İnce, “Belediye hizmetleri, halkımızın talepleri çok önemli benim için. Bazı işler vardır ki bir gün bile gecikmemesi gerekir. Vatandaşın işlerinin yürümesi, tamamlanması gerekir. Ben hastanedeyim diye işlerin durması söz konusu olamaz. Bürokratik açıdan benim imzalamam gereken evrakları bekletmek çok yanlış. Hastane odasında ziyaretçilerden fırsat buldukça gelen evrakları inceleyip imzalıyorum. Örneğin; yarın bu yılın son meclisi var. Meclisi başkanvekili arkadaşımız yönetecek. Ama benim mecliste tartışılacak önergeleri imzalamam lazım. Ayrıca yapılan bazı iş ve işlemlere elektronik imza atmam gerekiyor. Bütün bunları ziyaretçilerden fırsat buldukça yapıyorum” diye konuştu.

Doktorların verdiği bilgiye göre Başkan İnce’nin, bugün öğleden sonra taburcu olması bekleniyor.