Saldırıya uğrayan başkan taburcu oldu

İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavisi tamamlanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu oldu

Güzelbahçe ilçesinde 2 Aralık gecesi bir restorandan çıkıp otomobile bineceği sırada tartıştığı bir araç sahibinin açtığı ateş sonrası dizinden yaralanan İnce, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



Tedavisi tamamlanan İnce, hastaneden taburcu edildi. İnce'nin bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.



Bu arada, Yaka Mahallesi'ndeki evinin önünde belediye işçileri tarafından karşılanan İnce, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen destekten dolayı teşekkür etti.



Saldırı yapan kişinin kendisini ve ailesini tanımadığını, hiç kimseye bir kötülüğünün olmadığını aktaran İnce, "Bize bunu yapanı, o anı yaşatanı tanımak istiyorum, beni de tanımasını istiyorum muhakkak. Tanısaydı insan olan birisi bize bunu yapmazdı. Biz hiç bir zaman bunu hak etmedik. Güzelbahçe bizden çok şey bekliyor hepinize teşekkür ediyorum." dedi.



Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek için otomobiline bineceği sırada aracına arkadan vuran beyaz renkli otomobilin sahibiyle tartışmış, tartışma sırasında silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçmıştı.



İnce, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, beyaz renkli aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmış, olayla ilgili olarak 7 kişinin ifadesine başvurmuştu.



