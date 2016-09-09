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    • Salih İşgören İlköğretim Okulu öğrencileri, okullarından vazgeçmiyor

    İzmir’de Salih İşgören İlköğretim Okulu’nun boşaltılıp Melih Özakat İlköğretim Okulu’na taşınmasına öğrenciler ve velileri tepki gösterdi. Öğrenciler, okulun önüne getirilen sıralara oturdu, şarkılar marşlar söyledi ve "Öğretmenim biz sizi burada bekliyoruz" dedi

    09 Eylül 2016 Cuma 15:57
    Salih İşgören İlköğretim Okulu öğrencileri, okullarından vazgeçmiyor
    Alsancak Mahallesi'nde az bulunan devlet okullarından biri olan 386 öğrencinin eğitim gördüğü Salih İşgören İlköğretim Okulu, İzmir Valiliği'nin kararı ile öğretime kapatıldı. Okulda okuyan öğrenciler, Melih Özakat İllk Öğretim Okulu'na nakledildi. Velilerden karara haftalardır düzenlendiklerle eylemlerle karşı çıktı. Velilerden sonra bu kez öğrenciler, okul önüne kurdukları sıralarda oturarak tepki gösterdi. Renkli balonlarla süslü sıralarda oturan öğrenciler, üzerinde 'Okula zarar verme gelecek nesillerin yaşamıdır orası', 'Bilen bilmeyenden sorumludur', 'Bir okul açılırsa bin hapishane kapanır' yazılı pankartlar taşıyan çocuklar şarkılar ve marşlar söyledi. Öğrenciler, "Öğretmenim biz sizi burada bekliyoruz" diye bağırdı.

    Veliler adına açıklama yapan Duygu Bahar Tunca, "101 gündür bizler okulumuz için kapısında direniyoruz. Çocuklarımızın aynı zamanda 6 öğretmeni norm dışında kalmış sadece bir kısmı Melih Özakat İlkokulu'na nakledilmiş. Çocuklarımızın okullarının yanına onlar için sınıf kurduk. Okulumuzu bırakmıyoruz. Öğrencileri ,öğretmenleri bu sıralarda beklemeye devam edecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Salih Işgören Okulu, Izmir Okul, Okul Kapama

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