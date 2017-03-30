Şambaliden sonra İzmir Lokması da tescillendi

İzmir Şambalisi tescilinden sonra İzmir Lokması’nın da coğrafi işaret tescilini yaptıran İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası önünde lokma döktürerek şambali dağıttı.

SIRADA BOYOZ, KUMRU VE TULUM PEYNİRİ VAR…

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman, İTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımıyla, Oda önünde İzmir Lokması döküldü.İzmir'in geçmişinden günümüze taşınan ve birlikte anılan ürünlerinin coğrafi işaretlerini alarak gelecek nesillere tarifleriyle birlikte aktarmayı amaçladıklarını söyleyen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Bu konuda pek çok ürünle ilgili olarak başvurularımız yapıldı. Şambali ve İzmir Lokması’nın coğrafi işaretinin alınışı nedeniyle böyle bir etkinlik yaptık. 2011 yılından bu yana 6 yıldır İzmir Lokması’nın coğrafi işaretini almak için çaba gösterdik ve nihayet 21 Mart tarihinde elimize ulaştı. Bu konuda bize, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü destek verdi” dedi.Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Boyozu, İzmir Kumrusu ve İzmir Tulumu devam eden başvurularımız. Umut ediyoruz ki onları da kısa zamanda alacağız. Coğrafi işareti belgesini almak demek, bu ürünlerin geçmişte olduğu gibi bugün de tarifine uygun olarak yapılmasını sağlamak demek. Eğer tarifine uygun yapmayıp ‘Şambali’ ya da ‘İzmir lokması’ yazıyor ise bunu engelleme hakkımız var. Bu ürünler artık verilen tarife göre yapılabilir. Böylece hem kaliteyi kontrol edip hem de aynı kaliteyle gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız”Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman ise, “Öncelikle geleneksel üretim yapan firmaların üretim aşamalarını izledik ve bu üretimin standart haline getirilmesi için çalıştık. Tescil belgesinin alınmasıyla çok büyük bir gurur duyduk” dedi.İzmir Şambalisi tescilinden sonra İzmir Lokması ile birlikte, coğrafi işaret tescili ettirdiği ürün sayısını ikiye yükselten İzmir Ticaret Odası’nın, İzmir Boyozu, İzmir Kumrusu ve İzmir Tulum Peyniri başvuruları da Türk Patent ve Marka Kurumunca incelenmeye devam ediyor.