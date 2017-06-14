Şampiyon köpek Hera!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin arama ve kurtarma köpekleri “Köpekle Doğa Araması Sınavı” yarışmasında nefesleri kesti. Birincilik kürsüsüne Hera çıktı. İzmir'in bir başka köpeği İzci ise üçüncülüğe ulaştı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) işbirliği ile düzenlenen “Köpekle Doğa Araması Sınavı” adlı yarışmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin arama ve kurtarma köpekleri başarılarıyla göz doldurdu.



İki gün süren yarışmaya farklı illerden AFAD, itfaiye, gönüllü ve sivil toplum kuruluşlarınca eğitilmiş 13 arama ve kurtarma köpeği katıldı. Yarışma, Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Federasyonu (IRO) hakemi Hollandalı Digna Schoonenboom'un gözetiminde gerçekleştirildi. Arama ve itaat olmak üzere iki aşamada düzenlenen yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı gönüllü itfaiyeci Mehmet Akın, Hera isimli köpeği ile birinciliğe ulaşırken, İzmir İtfaiyesi'nin bir başka arama kurtarma köpeği İzci ise eğiticisi İbrahim Yılmaz ile üçüncülük elde etti. Dereceye giren köpekler ile eğiticilerine düzenlenen törenle sertifika ve madalya verildi.



Yarışmada üçüncü olan İzci’nin eğitmeni İbrahim Yılmaz, “Arama kurtarma çalışmaları içerisinde ülkemizin ihtiyaçlarından dolayı eğitim verirken, köpekleri her koşula karşı hazırlıklı bulundurmak zorundayız. Sadece enkazda kaybolan insanları kurtarmak için değil, doğada kaybolan insanları aramak için de bu eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz eğitimin sonucunu da katıldığımız bu yarışmada ödül alarak kanıtladık” dedi.





Asıl ödül insan hayatı kurtarabilmek

Köpeği Hera’yla birlikte üç yıldan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin gönüllü arama ve kurtarma ekibinde yer alan Mehmet Akın ise şunları söyledi:“İzmir İtfaiyesi’nin köpek eğitimiyle ilgili çalışmalarına merak duydum ve ‘Neden ben de yapamayayım?’ diyerek harekete geçtim. Her zaman insanların hayatlarını kurtarmak istiyordum ve köpeğimle birlikte harekete geçmem gerektiğine inanıyordum. İzmir İtfaiye teşkilatının bu konuyla ilgili çalışmaları olduğunu öğrendiğim gibi köpeğim Hera’yla birlikte merkeze geldim. Burada gönüllü olarak hem beni eğittiler hem de köpeğimi. Şimdi Hera’yla birlikte her zaman göreve hazırız. Almış olduğumuz birincilikle de bu tescillendi. Gönüllülük, emek ve sabır isteyen bir durum. Ciddi, yorucu ve sabır gerektiren çalışmalarla bana hocalarımız kapılarını açtı. Asıl ödülümüz ise bir insanın hayatını kurtarabilirsek olacak."