sandikgucu.com ile sandıklar güvende

Türkiye'de yaratılan sandıkların güvensiz olacağı algısının gerçek olmadığını ve her sandıkta sandikgucu.com'dan bir gönüllünün olacağını belirten İzmir CHP 1. Bölge 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi, 'Sandığın güvenli olmadığına yönelik propagandaya kimse inanmasın. Vatandaşlarımız rahatlıkla oyunu kullansın. Çünkü 24 Haziran'da sandık güvenliğini gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sağlayacağız. Bundan herkes emin olsun' dedi

Ali Budak- 'Ergenekon Kumpası'yla hakkımda siyasi bir dava yaratıldı' diyen 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak için sandikgucu.com'u geliştiren İzmir CHP 1. Bölge 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi ile sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve Türkiye çapındaki yaklaşık 190 bin sandığın her birine nasıl müşahit sağlayacaklarını konuştuk. Türkiye'de ciddi bir hukuk sorunu olduğunu belirten ve 'Ergenekon Kumpası'yla hakkımda siyasi bir dava yaratıldı' diyen İzmir CHP 1. Bölge 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi, 'Atatürk'ün Nutuk'undan suçlandım ve telefonuma sehven yüklemeler yapıldı. 4 sene yattıktan sonra da pardon dendi. Ancak bu pardonlar ve aldatıldıklar artık çok fazla. Ülkede herkesi için adalet lazım. Bu noktadan hareketle de özellikle sandık güvenliğini sağlamak adına bu süreci başlattık. Türkiye'deki bütün sandıkların güvenliğini sağlayacağız' diye konuştu.

'sandıkgücü.com'a tek tıkla üye olabilirsiniz'

Bütün sürecin sandikgucu.com sitesi üzerinden işlediğini dile getiren Çelebi, 'Bu sitemizde en güncel eğitim videolarımız da var. Seçim çok erkene alındığı için bu süre zarfında gönüllüleri toparlayıp, eğitim vermek zor olacaktı. Biz de bu site üzerinden eğitim veriyor ve sınava tabi tutuyoruz. Bu sayede hem gönüllü müşahitleri hem de avukatları toplayabiliyoruz. Yurtdışında da aynı süreci işletiyoruz. Türkiye'deki kritik sandık dediğimiz 30 bin sandığın güvenliğini sağlamaya ayrıca önem veriyoruz. Kritik sandıklarda da özellikle vatandaşlar gönüllü oluyor. Bütün süreç internet üzerinden işliyor. Direk sandikgucu.com sitesine girip üyelik oluşturabiliyorsunuz. Hatta Facebook'tan da tek tıkla üye olabiliyorsunuz. Zaten üyeliğinizi yaptıktan sonra çağrı merkezimizde üyemize geri dönüş yapıyor' diye konuştu.

'Türkiye'de 30 bin kritik sandık var'

Bu seçimde en çok önemi Türkiye çapındaki 30 bin sandığa verdiklerini belirten Çelebi, şöyle devam etti: Türkiye'nin bütün bölgelerinde kritik sandık var. Bu kritik sandıklarda ise, 1 Kasım ile 16 Nisan Referandum seçimleri arasında aynı sandıktaki oyların değişimine bakıyoruz. Aynı sandıkta çok ciddi fark oluştuysa o sandık kritik sandık oluyor. Örneğin, Mardin'in bir köyünde 7 Haziran seçimlerinde 300 oy hayır bloğu alıyor, 1 Kasım'da ise oy 250'ye düşüyor. Yine bir şey olmayabilir ancak 16 Nisan Referandum'unda 1 oya düşünce bu buharlaşmadan dolayı bu sandık bizim için kritik sandık oluyor. Buradaki olası bir sahtekarlığın önüne geçmek için de özellikle bu sandıklara görevli koyuyoruz. Türkiye çapında da 30 oy ve üzerinde değişim yapıldığını düşündüğümüz 30 bin sandık var. Bu sandıklar için özel önlem almalıyız. Çünkü bu 30 bin sandık 2 - 2,5 milyon oya tekabül ediyor. Bu da 16 Nisan Referandum'unda bahsedilen mühürsüz oy oranıyla örtüşüyor. Buralarda nitelikli kontrolü sağlamış olsaydık böyle bir soru işareti oluşmayacaktı. Her sandıkta bir vatandaş olmadığı için oylar korunamadı. Çünkü bazı bölgelerde vatandaşlar çeşitli tehditlere maruz kaldı. Ancak bu sefer daha tedbirliyiz. Kritik sandıkların olduğu Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep, Malatya vb. gibi illerde de özel çalışmalarımız olacak. Her sandıkta bir görevlimiz olacak.

'Sandık güvenliğini sağladık'

30 Mayıs'a kadar sandık görevlilerinin toplanacağını ve YSK'ya teslim edileceğini söyleyen Çelebi, 'Millet İttifakı'nda da sandık güvenliği konusunda ittifak sağlandı. Her sandıkta mutlaka bir görevli olacak. Bu sayede de sandıkta güvenliği sağlamış olacağız. 30 Mayıs'tan sonra da müşahitleri toparlayacağız. Gezici dediğimiz unsurları da 1-20 Haziran arasında halledeceğiz. Ondan sonra da seçime gireceğiz. Bu seçimde vatandaşın oy vermekten çekinmesine gerek yok. Çünkü vatandaşların oylarının güvenliğini sağlıyoruz. Bu konuda hiçbir vatandaşın kafasında soru işareti olmasına gerek yok. Çünkü bu sefer durum daha da farklı. Her şeyden önce ittifak modeli var ve nerede, ne eksiğimiz olduğunu daha iyi görüyoruz. Bu eksiklikleri de el birliğiyle tamamlıyoruz. Vatandaş her ne kadar sandıktan uzaklaştırılmaya çalışılsa da tam tersine her gün gönüllü sayımız artıyor. Çünkü seçmen bu seçimin öneminin farkında. O nedenle bu seçim farklı olacak. Sandık güvenliği kesinlikle sağlanmış olacak. Bundan eminiz' ifadelerini kullandı.

'Her okulda bir avukat olacak'

OHAL nedeniyle sandık başında görevlendirilen memurların hükümetin adamı olduğu propagandasını daha çok onların yaptığını belirten Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: Neden bu propaganda yapılıyor? Bu memurlar sadece onların memuru değil ki! Bütün memurların listesi YSK'ya gönderiliyor. Bütün memurların onlara çalışacağını söylemek de memurlara haksızlık olur. Onlar sandığın başında olacak ama biz de sandık başında olacağız. Sandığın başında oylarımıza sahip çıkacağız. Eğer sandıkları korursak hiç kimse de herhangi bir hukuksuzluk yapamaz. Türkiye çapındaki bütün sandıklarda müşahidimiz olacak. Bunun dışında da 50 bin avukat hedefimiz var. Her okula bir avukat hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bunları sağladığımızda kimse herhangi bir hukuksuzluğa yeltenemez. Bu konuda halkımız rahat olsun.

'Halkımızla birlikte sandıklara sahip çıkacağız'

Türkiye çapında yaklaşık olarak 190 bin sandık olacağının öngörüldüğünü ve bu ayın sonunda da tam rakamın YSK tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Çelebi, 'Bu sandıkların her birinde mutlaka en az bir tane gönüllümüz olacak. Zaten ittifak olduğu için her seçimde bir müşahit olacak. Çünkü gönüllü sayısı çok olduğundan daha rahat bu rakamı elde edeceğiz. Her sandığı dolduracağız. Bizim olamadığımız sandıkta ise İYİ Parti ya da diğer partiler yer alacak. İttifak üzerinden oluşturulan seçim güvenliği ittifakıyla bütün sandıkların başında olacağız. Kesinlikle sandıkta sıkıntı olmayacak. Bunu da şeffaf bir şekilde halkımıza duyuracağız. Gerekirse halkı da bu işin içine katarak, sandık güvenliğini sağlayacak ve oylarımıza sahip çıkacağız' dedi.