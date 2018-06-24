Sandıktaki müşahide muhtardan tehdit iddiası

İzmir’de sandık başından muhtarlar tarafından çıkarılmaya çalıştığını iddia eden müşahit İsmail T. ‘Sandıklarda bazı muhtar ve muhtar yakınları, ‘müşahitlikle görevliyiz’ diyerek bizim görevimizi yapmamızı engellemeye çalıştı. Orada beklemenin yasal hakkımız olmadığını söyleyerek sınıftan çıkarmaya çalıştılar. Sınıftan çıkmayı reddedince de ‘Buraya 10 kişi toplayıp geleceğim’ dediler ve geldiler. Adeta bir militan gibi hareket ediyorlar’ dedi

Burcu Özkan- Bütün Türkiye genelinde vatandaşlar sandık başına gitti. Ülke genelinde çok sayıda sandıkta sorun olduğuna yönelik bilgiler ise ortalıkta dolaşıyor. Bunlardan bir diğeri de İzmir’de yaşandı. Muhtarların yakınlarını toplayıp müşahitleri dışarı çıkarmaya çalıştığını iddia eden müşahit İsmail T. ‘Olay Konak Şehit Fazıl Bey İlköğretim Okulu’nda yaşandı. Muhtarlar gerginlik çıkarıyor ve bizim adımıza asılsız iddialarda bulunuyorlar. Orada beklemenin yasal hakkımız olmadığını söyleyerek sınıftan çıkarmaya çalıştılar. Sınıftan çıkmayı reddedince de ‘Buraya 10 kişi toplayıp geleceğim’ dediler ve geldiler. Adeta bir militan gibi hareket ediyorlar’ dedi.

‘Muhtarlar partiler adına militan gibi çalışıyor’



Sandıklarda bazı muhtar ve muhtar yakınlarının ‘müşahitlikle görevliyiz’ diyerek görevlerini yapmalarını engellediklerini belirten Müşahit İsmail T. İse şunları söyledi: Sandıklarda bazı muhtar ve muhtar yakınları, müşahitlikle görevliyiz diyerek hem bizim görevimizi yapmamızı engellemeye çalıştılar hem de birçoğunun kurallardan haberi yok. Polislerin bile kurallardan haberi yok. Görevini yasal çerçevede yapmaya çalışan bir sürü insan var ama bu çalışmalar zaman zaman sandık görevlileri ve muhtarlar tarafından manipüle edilmeye çalışılıyor. Gerginlik çıkıyor ve bizim adımıza asılsız iddialarda bulunuyorlar. Muhtarlar geldi ve bizi sınıftan çıkarmaya çalıştı. Bir de yasal hakkımız olmadığını söyleyerek. Sınıftan çıkmayı reddedince de ‘Buraya 10 kişi toplayıp geleceğim ‘ dediler. Adeta bir militan gibi. Yakınlarını toplayıp geldiler Konak Şehit Fazıl Bey İlköğretim Okulu’na.

“Cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönülsün”

Oyunu kullandığını ve sandık korumaya geldiğini belirten Erdal Engürlü, “CHP için buradayım. Güzel sakin ve herhangi partinin yaptırımına kulak asmayan bir seçmen var artık. Seçmen daha düşünceli ve katılım da oldukça yüksek. Burada hak eden memleketi idare etsin. Bu seçim Türkiye’nin geleceğidir. Bu geleceğin Atatürk ilkelerine sadık, Cumhuriyetçi ve iç-dış mihrakların etkisinden görece bağımsız liderlere ihtiyacı vardır. Herhangi bir parti kazansın ama nolursa olsun Cumhuriyetin fabrika ayarlarına tekrar dönülsün. Milliyetçilik dünyanın her yerinde geçerli durumda. Türkiye ise demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Gençler ilelebet Cumhuriyetin koruyucusu olmalıdır. Bugün yıllar önce mezun olduğum İzmir Atatürk Lisesi’ne oyumu kullanmaya geldim. Şuanda tek başıma ülkemi dünyaya tanıtmak için Afrika’ya yüksek teknolojik ürünler ihraç ediyorum. Bunu bu okuldan aldığım feyz ile gerçekleştiriyorum’ diye konuştu.

Diğer ülke vatandaşları ülkemize gelsin

Ülkede cumhuriyetin işleyişi doğru olmadığı ve özgürlüğün yanı sıra eğitimde de kalite olmadığı için beyin göçü yaşandığını söyleyen Eray Engürlü, ise şöyle konuştu: Ben de buna dahil oldum ve uzun süre Amerika’da yaşadım. Bir ayağım hala orada. Dilerim ki gelişime açık bir hükümet kurulur Türkiye’de. Ülkemizde düşünce özgürlüğü şart. Tüm bunlar için de düşünen ve gelişime açık bir iktidar şart. Bu gerçekleştiğinde bizim gitmemize gerek kalmayacak başka ülkelere. O ülkeler bize gelecekler. Değişikliği umuyorum. Türkiye hükümetinin uzun yıllardır gerekeni yapamadığını düşünüyorum. O nedenle bir değişiklik olsun istiyorum. Bugün de sandığı koruyacağım.

“Oyum İnce’ye”

İzmir’deki Muharrem İnce mitinginde helikopterle vatandaşlara çiçek serpiştiren Uçuş Mühendisi Dursun Türkekul, “Oyumu tabi ki Muharrem İnce’ye verdim. Geleceğin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olacak. Şu anda yüzde 38 duruyor ham sayı. Ama bu rakam diğer partilerden geçişlerle yaklaşık yüzde 65’i bulacak’ dedi.

Oyunu İnce’ye vereceğini belirten seçmen Hülya H. ise şöyle konuştu: Oyumu Muharrem İnce’ye verdim. Bugün 81 yaşındaki annem ile birlikte geldim oy kullanmaya. Sandığın başında duramayacağım belki ama desteğimi oyumla belli ettim. İzmirliler sandıklarını koruyacaktır ama diğer bölgelerde nasıl işgüzarlık çevrilir bilemiyorum.

Boşta kalan pusula tedirginliğe yol açtı

İzmir’in Menemen İlçesindeki bir sandıkta ise kim olduğu bilinmeyen bir seçmen, seçim pusulasını zarfın içine koymadan masada bırakınca sandık ortalık karıştı. Müşahitlere nasıl hesap vereceklerini bilemeyen sandık görevlileri ise boşta kalan pusulayı bir köşeye koydu. O oyun ise geçersiz sayılacağı belirtildi.

‘Muhtarlar sandıkları manipüle ediyor’ iddiası

Müşahit yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Sandıkları manipüle eden bir ton muhtar var. Şu anda çalışmalarımızda bunlarla karşılaşıyoruz. Partiler çalışırlarken, muhtarlar militan gibi sandığı tutuyorlar.