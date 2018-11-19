Şarampole yuvarlanan araçta yanarak can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yanarak can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanarak yanmaya başlayan otomobil ancak öğlen saatlerinde fark edildi. Otomobilin içinde evli ve iki çocuk babası çiftçi Ahmet Çakmak’a (52) ait olduğu öne sürülen tanınmayacak halde yanmış bir ceset bulundu. Kazadan yaralı kurtulan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen arkadaşı ise gözaltına alındı.

Geçen Cumartesi gecesi Ahmet Çakmak, beraberinde arkadaşı Ferhat Pınarbaşı ile Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında bir eğlence mekanına giderek gece boyunca eğlendi. Sabaha karşı eğlence mekanından çıkan ikili evlerine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Pınarbaşı yönetimindeki otomobil Mahmutlar mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Pınarbaşı yanan otomobilden hafif yaralı olarak kurtulduktan sonra iddiaya göre evine gitti. Yol seviyesinin yaklaşık 1 metre altında otların arasında yanan otomobili ise fark eden olmadı.

JANDARMAYA HABER VERDİ

Dün öğlen saatlerinde jandarmaya giden Ferhat Pınarbaşı, iddiaya göre kaza yaptığını ve yanında bir arkadaşı daha bulunduğunu söyledi. Kendisinin kazanın şoku ile eve gittiğini ve arkadaşının akıbeti hakkında bilgisi olmadığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, otomobilde yaptığı incelemede tanınmayacak hale gelen yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Pınarbaşı, cesedin arkadaşı Ahmet Çakmak'a ait olduğunu söyledi. Pınarbaşı gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.