Sayısal lotoda büyük ikramiye İzmir'e çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin 22 Nisan tarihli Sayısal Loto oyununda 6 bilerek, büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişiden birinin, kuponunu İzmir'in Selçuk ilçesinden yatırdığı belirlendi

İlçede Milli Piyango bayisi olarak faaliyet gösteren Timur Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişinin, 1 milyon 879 bin 928'şer lira ikramiye kazandığını bildirdi.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Selçuk ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırıldığını anlatan Okumuş, "Kuponun ne zaman ve kim tarafından oynandığını bilemiyoruz. Bu zamana kadar Selçuk'a çıkmış en büyük ikramiyeyi vermekten dolayı mutluyuz. İnşallah ihtiyaç sahibi bir arkadaşımıza çıkmıştır. Bizim bayimizden yatırıldığı için de mutluyuz.'' dedi.