Seçim 2018 yurtaş takip ağı

Dokuz8HABER portalı kurucusu Gökhan Biçici, İzmir'de 30 ilçede örgütlendiklerini ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde haber akışı sağlamaya çalışacaklarını söyledi

Gamze Geçer-Dokuz8HABER portalı kurucusu Gökhan Biçici, 2013 yılından bu yana yapılan tüm seçimlerde tarafsız olarak, Türkiye'nin her ilinde gönüllüler ile birleşerek sandık güvenliğini ve anlık gelişmeleri paylaştıkları bir platform kurduklarını, İzmir'de de 30 ilçeden gönüllü katılımcılarla birlikte, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde haber akışı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Gezi direnişi günlerinde kuruluş çalışmaları başlayan, Türkiye'nin ilk yurttaş haber ajansı ağı dokuz8HABER, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimini de izlemek için haber takip ağı kuruyor.

Bir an önce katılın çağrısı

Bu platformda gönüllü olacak kişilerle ilgili 3 hedef ağları olduğunu vurgulayan Biçici, 'Bunlardan birincisi kendi meslek grubumuz, gazeteciler, medya grupları, ikinci hedef grubumuz iletişim fakültesi öğrencileri, üçüncü hedef grubumuz da yine öğrenciler. Özellikle öğrencilerin olma sebebi ise o dönemde okulların kapalı olmasından dolayı taşrada da olan katılıma daha iyi ulaşabilmek. 24 Haziran 2018 Seçimi Haber Takip Ağı'na katılmak, çalışmaları takip etmek, destek olmak isteyenlere en büyük çağrım bir an önce gelip katılım sağlamaları. Bu 6. Deneyimimiz olacak. Sonuca odaklı değiliz seçimi izlemeye odaklı bir platformuz. Merkezi olarak adil seçim platformu ortaklığıyla çoğu insana ulaştık. İzmir'de de 30 ilçeden gönüllü katılımcılarla birlikte bu seçimi yakından takip etmek istiyoruz. Anadolu Ajansı'na karşı bir haber platformu olmadığını görüyoruz. Biz de kendi ekibimiz ile seçim anını yakından takip etmek için katılımcılarımızla elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

Güvenli haber akışı

Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce yurttaş referandumda sandık güvenliğini sağlamak için hazırlanırken, yüzlerce yurttaş-habercisi, gazeteci ve pek çok alandan aktivist de son dönemin gelişmeleriyle çok daha önemli hale gelen, ülke çapında güvenilir bir haber akışı sağlamak üzere harekete geçiyor.