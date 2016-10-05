Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Esra Şair sabah saatlerinde Bayraklı Muzaffer Taşdemir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Minik öğrencilere şehirleşme hayatında yaşam alanları azalan hayvanlara yapılması gerekenleri anlatan veteriner hekim daha sonra miniklerin ağzından hayvanlarla olan hikayelerini dinledi. Miniklerden veteriner ablalarından, merak ettikleri soruların cevabını da aldı. Veteriner hekim çocuklarda hayvan sevgisi oluşturmak amacıyla verilen seminerlerin sonuncusunu özel bir kolejde verdi. Öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgiler veren Şair, hayvanların yemek, su ve sevgi dışında hiçbir beklentilerinin olmadığını dile getirdi. Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü seçim sandığı olarak kullanılan oy kutularını boyayıp, onararak kedi evine dönüştürdü. Kedi evlerinin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yerel hayvanları koruma görevlisi kartını alan hayvan severlere dağıtıldı. Kedi evleri, farklı mahallerde uygun yerlere kurulacak. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, çocuklara hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirterek, “Bu dünyada can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Onların yok sayılması söz konusu olamaz. Biz de belediye olarak okullarda çocuklarımıza hayvan sevgisi konusunda seminerler veriyoruz. Kış öncesi, seçim sandıklarından yapılan kedi evlerinin de dağıtımını yaptık. Herkesin can dostlarımız konusunda duyarlı olmasını diliyorum" dedi.





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