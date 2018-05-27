Seçimi, Cumhur İttifakı kazanacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmir'de ve Türkiye genelinde çok yüksek oy alacağını ve meclise çok sayıda milletvekili göndereceğini belirten MHP İzmir'den 2. Bölge 2'nci sıra adayı Selahattin Şahin, 'Ülkemizde birlik ve beraberlik zamanı. Bu düşünceden hareketle Cumhur İttifakı olarak seçimleri açık ara önde tamamlayacağız. Partimiz ise İzmir ve Türkiye genelinde çok sayıda milletvekili çıkaracak ve meclise gönderecek. MHP, ülkenin bekası, milletimizin birliği ve dirliği söz konusu olduğu için her şeyi bir kenara bırakarak çalışıyoruz' dedi

Ali Budak-Milliyetçi Hareket Partisi İzmir'den 2. Bölge 2'nci sıra adayı olan Selahattin Şahin gazetemize yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar partinin her kademesinde çalıştığını 2011 yılına kadar 16 yıl Gaziemir ilçe başkanlığı yaptığını ve sonrasındaki 2 dönemde de il başkanlığında teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptığını belirten Şahin, 'Bu seçimin sonucunu neticede milletimiz belirleyecek. Ancak aday adaylığı sürecinde 30 ilçeyi teşkilatlarımızla birlikte gezdim. MHP'de il ve ilçe teşkilatları olarak dinamik bir teşkilat yapısına sahibiz. Teşkilatımızda heyecan da yüksek. Pazartesi gününden itibaren de il başkanlığımızın yaptığı program çerçevesinde bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Kalan sürede çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Zaten partimiz il ve Türkiye gebelindeki bütün araştırmalarını yaptı. Hangi sandıktan kaç oy aldığımızı biliyoruz. Elimizdeki bilgilere göre çalışmalarımıza başlayacağız' diye konuştu.

% 60 alacağız

Millet İttifakı konusundaki düşüncelerini sorduğumuz Şahin, şöyle cevap verdi: 'Bu bir seçimdir ve kararı milletimiz verecektir. Milletimizin verdiği karara hep birlikte tabi olmaktan başka şansımız yok. Cumhur İttifakı'nın bu seçimi birinci turda yüzde 55-60 gibi bir oranla alacağına inanıyorum. Milletimiz de birlik, beraberlik, dirlik, huzur ve ekonomik refahı için Cumhur İttifakı'nı tercih edecektir. Yeni sistemde daha etkin kadrolarla daha somut kararlar alınacak. Görüyoruz ki hala kamu ve diğer kurumlardan FETÖ ile ilgili tutuklamalar ve görevden alamlar var. O nedenle yeni sistemde yeni hükümet ülkeyi dahi iyi yönetecek ve daha ileriye götürecektir. Bu baskın seçimin nedeni de bu.'