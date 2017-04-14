Seferihisar Belediyesi, 100 bin tohum-fide dağıtacak

2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri'ni başlatan Seferihisar Belediyesi, tohum takas şenliklerini bir adım ileriye taşıyor. Son 5 yılda ülkenin dört bir yanına yaklaşık 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğinde, yerel tohum üretiminde kat edilen yolu Türkiye genelinden gelen örnekleriyle paylaşacak ve şenlikte 100 bin tohum-fide dağıtacak

Başka bir tarım mümkün sloganıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi'nin, yerel tohumun üretimini yasaklayan Tohumculuk Yasası'na karşı, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için başlattığı tohum seferberliği Türkiye'ye yayıldı. Artık ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Türkiye'ye öncülük eden Seferihisar Belediyesi, kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumları çoğaltıyor. Bu güne kadar Türkiye genelinde 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, yerel tohumun yaşamasını büyük bir şölenle kutluyor.



13 Mayıs'ta Ürkmez'de



13 Mayıs Cumartesi günü Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlikte, Seferihisar'dan yola çıkarak Türkiye'ye yayılan tohumların meyve ve sebzeleri aynı masada olacak. Ürkmez'de yaşayan kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacağı stantlarda yine muhteşem lezzetler şenliğe katılanlarla bulaşacak.

Seferihisar Belediyesi 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğinde 100 bin tohum ve fideyi, yerel tohum mücadelesine katılmak isteyenlerle buluşturacak. Şenlikte efsane grup Yeni Türkü sahne alacak.



Bayram havasında



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Tohum seferberliğinde aldığımız yol ve Türkiye'nin sahipleniyor olması, bu işe başlarken kurduğumuz düşe ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. İleriki günlerde şenlik ve tohum çalışmalarımızla ilgili çok daha detaylı açıklamalar yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi'nden çıkıp toprakla buluşan ve sofralara taşınan meyve ve sebzeler ve bunları üreten yerel tohum gönüllüsü çiftçilerimiz Ürkmez'de olacak. Yerel tohumlarımızdan oluşan meyve ve sebzelerin sofralarımızda yer almasının mutluluğunu hep birlikte bayram havası içerisinde kutlayacağız. Ben şimdiden herkesi 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğimize davet ediyorum' dedi.



