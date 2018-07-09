Seferihisar'da Akarca çıkmazı!

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Koyu'nda yapılan denetimlerde, deniz suyu temiz çıkmayınca mavi bayraklar indirilerek, plaj kullanıma kapatıldı. Kirliliğin nedeni araştırılırken, İZSU Genel Müdürlüğü'nce atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığı açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise Akarca Plajı'na deşarjı olan tek derenin Kocaçay olduğunu, burada sadece Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarjının bulunduğunu ve belediyeye arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmasının sağlanması için yazı yazdıklarını söyledi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Akarca Koyu'nda gerçekleştirilen denetimlerde, deniz suyunun temiz çıkmaması üzerine mavi bayraklar indirilerek, plaj halkın kullanımına kapatıldı. Koydaki kirlilik, bölge sakinlerinin tepkisine neden olurken, kurumlar da karşı karşıya geldi. Seferihisarlılar, deniz suyundaki kirliliğin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) arıtma tesisinden kaynaklandığını ileri sürdü. İZSU tarafından ise bu iddialara, yapılan araştırmalarla yanıt verildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, 3 Temmuz'da Halk Sağlığı İl Müdürlüğü personeli tarafından Akarca Plajı'ndan alınan deniz suyu numunesinin mikrobiyolojik analiz sonuçlarının, 'Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen kılavuz değerini sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterlerine göre toplam koliform 0- 500, fekal koliform 0- 100, fekal streptekok 1- 100 değerlerinde olduğunda deniz suyunun 'çok temiz' olduğu anlamına gelmektedir. 3 Temmuz'da Akarca Plajı'ndan alınan numunelerde toplam koliform değeri 123, fekal koliform değeri 84, fekal streptekok değeri ise 0 olarak ölçülmüştür" denildi.

'DEĞERLERİN ALTINDA ÇIKTI'

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Selahattin Varan ise Akarca Plajı'nda, Seferihisar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce 'Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği' kapsamında, farklı zamanlarda denizden numuneler alındığını ve bunların analiz sonuçlarının ilgili yönetmelikte belirtilen standart değerlerin üstünde çıktığını kaydetti. Bunun üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemeler yaptığını açıklayan Varan, "Akarca Plajı'na deşarjı olan tek dere Kocaçay Deresi ve burada sadece Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarjının bulunması nedeniyle Seferihisar İZSU Atık Su Arıtma Tesisi'nden nihai deşarj noktasından ve denize karışmadan önceki noktadan numuneler alınarak analizleri yaptırıldı. Alınan numunelerin analiz sonuçları 'Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' ve 'Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen değerlerin altında çıktı" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAZI YAZILDI

Seferihisar'da Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin (SAİS) bulunduğunu, SAİS sisteminin bakanlıkça da izlendiğini kaydeden Varan, "Ancak bölge incelendiğinde, Akarca Plajı'na sadece Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarjının bulunduğu gözlendi. Bu arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmasının sağlanması ve kaçak deşarjlara sebep olabilecek her türlü önlemin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2 Temmuz'da yazı yazdık. İl Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğünce bölgede koordineli olarak denetimlerimiz sürekli devam etmekte" dedi.