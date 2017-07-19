Seferihisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Seferihisar'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı

Kaza, Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisi yakınında meydana geldi. 18 yaşındaki Halis Urgan'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ve Bayram Tayfun'un kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada Halis Urgan, Mustafa Evin ve diğer otomobilde bulunan Bayram Tayfun, Umut Yıldırım yaralandı.



Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 18 yaşındaki Urgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre diğer yaralıların durumları ise iyi.