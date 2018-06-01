Seferihisar'da 'İnce' kuyruk

Seferihisarlılar Muharrem İnce’nin seçim kampanyası için bir araya gelerek, on binlerce lira bağışta bulundu

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin bağış hesabına binlerce Seferihisarlı destek verdi. 1 Haziran Cuma günü Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin’in çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar bankanın önünde uzun “ince” bir kuyruk oluşturdu.

Seferihisar’dan Türkiye’ye En Uzun İnce Kuyruk

Bankanın önünde açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin en uzun ince kuyruğunu oluşturduklarını söyledi. Başkan Soyer; “Tüm Türkiye’de çok olumlu bir rüzgar esiyor. Bugün Seferihisar’da da çok kalabalığız. Türkiye’nin değişimi için oluşan bu havanın, bu esen rüzgarın Seferihisarlılar olarak içinde olmak, bir parçası olmak istiyoruz. Dilerim bu kuyruklardan, Türkiye’nin her yerinde oluşur. Uzun zamandır milletçe özlemini duyduğumuz güçlü ve aydınlık bir Türkiye’yi, hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’yle birlikte kuracağız” dedi.

Seferihisar Tamam

CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin ise; “Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bu sadece oy vermekle olmuyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız da bu çalışmaların bir parçası. Çok yoğun katılımla bağış kampanyasını gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekkür ediyor, Seferihisar “tamam” diyorum” dedi.

Bankaya yatan paranın, uzun kuyruğun tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde tespit edilebileceği bildirildi.