Seferihisar'da işçiye % 16 zam

Seferihisar Belediyesi memurların ardından belediye işçileriyle de toplu sözleşme imzaladı

Seferihisar Belediyesi ve Belediye İş İzmir 2 Nolu Şubesi arasında 88 işçiyi kapsayan toplu sözleşme düzenlenen törenle imzalandı. 1 yıllık sözleşme kapsamında ek ödemelerle birlikte çalışanların maaşlarında % 16 artış yapıldı.

1Belediye Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu'nu anarak başladı. Mutoğlu olmasaydı bu noktaya gelemeyeceklerini belirten Başkan Soyer, 'Canla, başla işçinin, emekçinin hakkını savunan Ahmet Başkanı rahmet ve şükranla anıyorum' dedi.



Dayanışma örneği



Sözleşme hakkında bilgiler veren Başkan Soyer, 'Türkiye zor günlerden geçiyor. Türkiye gerçeğini daha iyi anlamak için daha çok araştırmalı daha çok okumalıyız. Eğer bu memlekette demokrasi rafa kaldırılırsa en çok işçi zarar görür. Birbirimize daha çok sahip çıkmalı, birbirimizin hatalarını kapatmalıyız. Bugün ek ödemelerle % 16'yı bulan sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu sözleşmenin karşılığında sizlerden daha çok çalışmanızı ve Seferihisar'a çok daha fazla hizmet etmenizi istiyorum. Çünkü bu Seferihisar'ın parası. Dayanışmamızla, çalışmamızla hep birlikte Türkiye'ye örnek olalım' dedi.



İşçinin yanında



Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı ise, '10 yıldır Seferihisar Belediyesi'yle toplu sözleşme imzalıyoruz. 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer bize, işçinin, emekçinin dostu olduğunu her defasında kanıtlamıştır. Sözleşmenin tüm çalışan arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, desteği nedeniyle Başkan Soyer'e çok teşekkür ediyorum' dedi.

Soyer ve Şanlı arasında imzalanan 1 yıllık sözleşme kapsamında, 88 işçinin maaşlarına sosyal yardımlarla birlikte yaklaşık yüzde 16 iyileştirme yapılacak.



