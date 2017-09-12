Seferihisar'da İzmir Marşlı kutlama

Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Levent Yüksel ve Suzan Kardeş'in sahneye çıktığı geceye 10 binin üzerinde Seferihisarlı eşlik etti. Seferihisar Belediyesi'nin Atatürk motifli Türk bayrağı dağıttı gecede, onbinler tek bir ağızdan ellerinde bayraklarla İzmir Marşı'nı seslendirdi

Seferihisar'da dört gün süren kutlamalar, 11 Eylül Pazartesi günü İzzet Gül Stadyumu'nda düzenlenen programla tamamlandı. Gecede iki usta sanatçı sahne aldı. İlk olarak sahneye çıkan Suzan Kardeş, hareketli şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Suzan Kardeş'e şarkılarında Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu eşlik etti. Sahnenin dışına taşan coşkuya vatandaşlarda eşlik etti.



Ardından sahneye çıkan Levent Yüksel herkesin ezbere bildiği şarkılarını onbinlerle birlikte seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Levent Yüksel unutulmaz dakikalar yaşattı.



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer iki sanatçıya da çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkan Soyer'in, milli mücadele, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti üzerine söyledikleri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



Konuşmanın ardından çalınan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" sesleriyle tüm Seferihisar'ı inletti.



