Seferihisar'da köprü çalışması başladı

Seferihisar'a bağlı Orhanlı Mahallesi'nde aşırı yağışlarla bir kısmı yıkılan köprünün ulaşıma kapatılmasıyla ilgili Seferihisar Belediyesi çalışmalara başladı.

Seferihisar'da köprü çalışması başladı
04 Mart 2019 Pazartesi 14:02

Belediyeden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Orhanlı Köprüsü'nün hasar gördüğü ilk andan itibaren hem Seferihisar Belediyemiz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemiz konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmıştır. Görülen hasarın giderilmesinin uzun süre alacağı saptanmış, köprünün yeniden ulaşıma açılması için proje ve yapım ihale çalışmaları başlatılmıştır. Yöre halkımızın mağduriyetinin geçici olarak giderilmesi için, Karakoç Deresi üzerine konulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Dereler Daire Başkanlığı tarafından araç geçişini sağlayacak olan 'bakslar' 03 Mart 2019 Pazar  tarihi itibariyle bölgeye indirilerek çalışmalar başlatılmıştır. En kısa sürede mağduriyet giderilecektir.

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