Seferihisar'da Tarım Şenliği zamanı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 gün sürecek Tarım Şenliği, yapımı tamamlanan soğuk hava deposunun açılışıyla başladı. Seferihisarlı üreticilerin, ürünlerinin raf ömrünü uzatarak, daha uzun sürede ürününü satabileceği vurgulandı

Seferihisar Belediyesi'nin desteği, Doğanbey Kooperatifi'nin başvurusuyla 'Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı kapsamında, yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen soğuk hava deposu, 1 milyon 200 bin liraya mal oldu. 7,6 dönüm arazi üzerine kurulan depo, 700 metrekare kapalı alan, 4 oda ve 1575 metreküp soğuk hava kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Deponun öncelikli olarak mandalinanın raf ömrünü uzatmak için kullanılacağı kaydedildi. Ayrıca soğuk hava deposundan ilçedeki balıkçılar ve diğer meyve-sebze üreticilerinin de faydalanacağı kaydedildi. Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 20 yıldır mandalinanın fiyatının değişmediğini, ürünün raf ömrünün uzatılmasıyla sezon bitse dahi pazarlama gücüne sahip olunacağını kaydetti. Tarım şenliğinin ilk günü, Çağan Irmak Salonu'nda, 'Lavanta Fotoğrafları' adlı serginin açılışıyla sürdü. Fotoğraf sanatçıları Petek Çakaloz, Aysun Ormanlı, Muhsin Ağaya, Niyazi Tunçel ve Engin Yavuz tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan serginin, 4 gün boyunca ziyarete açık kalacağı kaydedildi.

YARIŞMALAR YAPILDI

Sergiden sonra, Seferihisar'ın coğrafi işarete sahip mandalinasıyla ilgili düzenlenen yarışmalar gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğiyle, 'En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı', Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise 'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı' yarışmaları yapıldı. En İyi Mandalinalı Yemek birinciliğini, 'Mandalinalı Sarma' yemeğiyle Ayşegül Ulu kazandı. En İyi Mandalinalı birinciliğini ise 'Mandalinalı Nilüfer Tatlısı' isimli tatlısıyla Ezgi Akbulut kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasının birincisi ise 'Hayata Bağlan' ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. Kazananlar ödüllerini 18 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 19. Mandalina Şenliği'nde alacak.

Birinci günü son etkinliği olarak 'Başka Bir Tarım Mümkün' konulu panel düzenlendi. Çağan Irmak Salonu'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğü Slow Food Türkiye Kurucu Başkanı, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla tarafından yapıldı. Panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ahmet Atalık yer aldı. Panelin sonunda Tunç Soyer, katılımcılara plaket vererek teşekkür etti.