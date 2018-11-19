Seferihisar'da turuncu şenlik

Seferihisar Belediyesi tarımsal üretime katkı vermek amacıyla bu yıl Mandalina Şenliği'nin 19.'sunu düzenledi. Seferihisar'da dört gün süren "Başka Bir Tarım Mümkün" etkinliği, "Mandalina Şenliği"yle tamamlandı

Süleyman Gülen- Seferihisar Belediyesi Mandalina Şenlikleri'nin bu sene 19.'sunu düzenledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı festivalde ayrıca Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verdi. Mandalina Şenliği'yle birlikte, dört gündür Seferihisar'da devam eden, Seferihisar Belediyesi'nin "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışıyla hayata geçirdiği ve dünyanın en büyük yerel yönetim zirvesi Habitat III'te dünyaya model gösterilen tarım politikalarının sunulduğu Seferihisar'ın Tarımı: "Geleceğin Türkiye'si" etkinliği de tamamlanmış oldu. Yoğun yağıştan dolayı son gün gerçekleşecek olan kortejin iptal edilmesi etkinliklerin hızını kesmedi ve etkinlikler halk tarafından büyük ilgi gördü. Şenliğe Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanısıra, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve çeşitli oda ve borsaların yöneticileri katıldı.

Başkandan tarım vurgusu

Seferihisar 19. Mandalina Şenlikleri son gününde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımın ülkedeki öneminden ve tarıma verdikleri destekten söz etti. Ülkenin çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceği öngörüldüğünü söyleyen Soyer, tek kurtuluşumuz "tarıma sahip çıkmak" dedi. Soyer "Belediye başkanlığı dönemimde en çok tarımın önemini vurguladım. Üretmeden var olamayız. Bu amaçla geleneksel hale gelmiş Mandalina Şenliğimizi düzenliyoruz ve tarıma verdiğimiz önemi söylüyoruz. Ülkemizde üretim konusunda sıkıntılar olduğu için bu şekildeki şenliklerle ve tarıma verdiğimiz destekle tarıma katkı sağlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

CHP Milletvekilleri ise CHP Belediyelerinin olduğu illerdeki tarımsal üretime olan destekten söz ederek yerel seçimden sonra da bu desteklerin artarak devam edeceğini belirttiler.

Şenlikte geleneksel halk dansları, mandalinalı tasarım, en iyi mandalinalı yemek yarışması ödül töreni gerçekleşti, mandalina kral ve kraliçesi seçildi. Yoğun yağışa rağmen büyük bir kalabalığın katıldığı şenliğin son günü Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleşti.