Seferihisar'dan dağılan tohumları tekrar buluşturacak etkinlik

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'nde çoğaltılıp Türkiye'ye dağıtılan 1 milyon tohum ve fidenin meyve ve sebzeleri, Seferihisar'da kurulacak 'Anadolu Aşı' sofrasında bir araya gelecek

Seferihisar Belediyesi, 2011'de başlattığı ve Türkiye'ye yayılmasına öncülük ettiği tohum takas şenliklerini bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Son 5 yılda ülkenin dört bir yanına yaklaşık 1 milyon tohum ve fide dağıtan Belediye, 13 Mayıs Cumartesi günü Ürkmez'de düzenleyeceği 'Yerel Tohumu Yaşatıyoruz' etkinliğinde, Seferihisar'dan çıkıp Türkiye'de büyüyen yerel tohumların meyve ve sebzelerinden oluşacak, 'Anadolu Aşı' adı verilen büyük bir sofra kuracak. Etkinlikte, 100 bin tohum ve fide dağıtılacak. Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacağı stantlarda ve Ürkmez'de yaşayan kadınların yaptığı lezzetler, şenliğe katılanlarla bulaşacak. Birbirinden güzel gösteriler tohum bayramına ayrı bir renk katacak. Bu özel günde coşku, efsane gurup Yeni Türkü'nün vereceği konserle doruğa ulaşacak.





100 BİN TOHUM VE FİDE DAĞITACAĞIZ





Şenliğe büyük bir katılım beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "2011 yılında başlattığımız tohum takas şenlikleri, dalga dalga Türkiye'ye yayıldı. Yerel tohumlarımız yok olmaktan kurtuldu ve şimdi sofralarda yerini aldı. Can Yücel Tohum Merkezi'mizde çoğalttığımız 1 milyonu aşkın tohum ve fideyi ülkemizin dört bir yanına gönderip, Anadolu'nun bereketli topraklarıyla buluşmasına aracılık ettik. El birliğiyle çocukluğumuzun güzel anıları arasında kalan o mis gibi kokan meyve ve sebzelerin gelecek nesillere taşınması sağladık. 13 Mayıs Cumartesi günü bu tohumların yok olmaktan kurtulup yaşamasını bir bayram havası içerisinde kutlayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarımız olacak. Yine 100 bin tohum ve fide dağıtacağız. Yöresel yemekler, danslar, eğlenceler ve Yeni Türkü'nün muhteşem şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.





ÜRKMEZ GİZLİ BİR CENNET





Ürkmez'in güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini belirten Başkan Soyer, "Bu yıl etkinliğimizi Ürkmez Mahallemizde yapıyoruz. Ürkmez 8 kilometre kesintisiz sahiliyle, tarihiyle İzmir'in en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Termal suyun denizle buluştuğu bir kumsal ve masmavi bir deniz düşünün. İzmir, bu gizli cenneti de keşfetmeye başlayacak. Herkesi 13 Mayıs Cumartesi günü Ürkmez'e "Yerel Tohumu Yaşatıyoruz" etkinliğimize davet ediyorum" dedi.





Yerel Tohum Yaşatıyoruz etkinliği 13 Mayıs Cumartesi günü Saat 13.00'te başlayacak

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