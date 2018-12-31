Seferihisar Kurabiyesi üretilecek

Türkiye'nin ilk doğal yaşam köyüne ev sahipliği yapan Seferihisar'da üretici ve özel sektör işbirliği ile Seferihisar Kurabiyesi üretilmesi için ilk adım atıldı.

Şefika Bal - 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek Ulamış'ta karakılçık buğdayı ve armola peynirinin yeniden canlandırıldığı, bölgenin önemli geçim kaynağı mandalinaya katma değer yaratacak plan ve projelerin hayata geçirildiği Seferihisar'da üretici ve özel sektör işbirliği genişletiliyor.

Kooperatif ile işbirliği

Köy Koop, üreticinin karakılçık buğdayı, mandalina ve sütünü değerlendirerek özel 'Seferihisar Kurabiyesi' üretmek için Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. ile görüşme kararı aldı. Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onurcan Yüce, üretici kooperatifleriyle güçbirliğine uzun süredir devam etiklerini belirterek, "Sütün piyasadaki değeri 1,70 lira iken, işletme olarak sütü 2,5 - 3 liradan alıyoruz. Çünkü, ürettiğimiz dondurma başta olmak üzere süt ürünlerinde kalitemizi devam ettirmemiz için iyi fiyat vermek zorundayız. Süte 1,70 – 1,75 lira verirsek, ben üreticiyi koruyamam, o da işini sürdüremez" dedi.

Tesisler hazır

Bu kapsamda halen bir büyük kooperatif için Türkiye genelinde dondurma ürettiklerini, 300 gramlık ambalajla başlayan üretimin önümüzdeki sezon çeşitleneceğini kaydeden Yüce, "Üretim süreçlerine hakim olduğumuz ve denemeleri başarıyla hayata geçirmemize imkan veren tesis hazır. Kooperatif un üretiyorsa, tesisimiz var. Kurabiye üretiriz, süt üretiyorsa, dondurma yapabiliriz. Böylece üreticinin ürününün katma değeri yükselmiş olur ve istediği yere istediği kadar satabilir" diye konuştu.

Yereli güçlendirmek gerek

Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer de, yerel ürünleri öne çıkarmak gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Buradaki ekonomi, buradaki zincir ne kadar güçlü olursa üretici o kadar sağlam olacak. Burada kazanan burada harcayacak, yatırımını da burada yapacak. Çünkü, bizim en büyük sorunumuz kırsaldaki nüfusun azalması, kentlerin yaşanamaz hale gelmesi. Köylünün, köyünden çıktıktan sonra geri dönmesi mümkün değil. Köylü, köyünden ayrıldığında, kalbini bırakmış gitmiş oluyor. Dolayısıyla yereldeki nüfusu çoğaltmamız gerekli. Bu da yereli desteklemekle mümkün olacak. Onurcan Bey ile mandalina üzerine konuşurken, mandalinalı dondurma ve kurabiyenin yapımı gündeme geldi. Aynı zamanda karakılçık buğdayı, mandalina ve yereldeki en kıymetli ürünlerden sütle bir Seferihisar kurabiyesi neden olmasın."