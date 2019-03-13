Seferihisar’a Yeryüzü Pazarı geliyor

Slow Food hareketinden doğan uluslararası Cittaslow ağının Türkiye’deki ilk temsilcisi Seferihisar’da Yeryüzü Pazarı (Earth Market) kuruluyor. Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda yerel ve sağlıklı gıdanın merkezi olan Seferihisar, artık “iyi, temiz, adil gıda” felsefesiyle dünyanın en prestijli halk pazarlarından birine sahip olacak.

Şile ve Foça’nın ardından Türkiye’deki üçüncü Yeryüzü Pazarı (Earth Market) Seferihisar’da kurulacak. Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin Seferihisar’a gelip incelemelerde bulunan Slow Food yetkilileri ile bir araya geldi. Soyer, Seferihisarlı üreticileri sevindiren bu gelişme hakkında “Seferihisar için ortaya koyduğunuz vizyonun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Artık Seferihisar’ın Salı günleri kurulan üretici pazarını dünya tanıyacak” dedi.

Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye'nin ilk Cittaslow'u (Sakin Şehir) olan Seferihisar, Yeryüzü Pazarı ile artık yerel ve doğa dostu tarım yöntemleri ile üretilmiş ürünlerin bulunduğu uluslararası bir pazar ağının parçası haline gelecek.

Uyum içinde çalışacağız

Slow Food hareketinin bir parçası olan ve temelleri 2005 yılında İtalya’da atılan Yeryüzü Pazarları (Earth Markets), iyi, adil ve temiz üretim yapan yerli üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturan, yerel gıda kültürlerinin korunmasına önem veren Dünya’nın marka olmuş pazarları olarak tanınıyor. Yerel üreticilerin doğa dostu yöntemlerle ürettikleri yerel, sağlıklı ve kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturan ve Dünya’da 67 noktada bulunan Yeryüzü Pazarları, bulunduğu bölgenin sadece yakın çeperinde üretilmiş ürünleri içine alıyor.

Millet İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin Seferihisar’da Salı günleri kurulan üretici pazarının “Yeryüzü Pazarı” olarak tescillenecek olması hakkında şunları söyledi: “Seferihisar Türkiye’deki en ciddi kırsal kalkınma atılımlarını gerçekleştiren ilçelerden biri. Yeryüzü Pazarı, bu atılımın katlanarak devam etmesini sağlayacak. Bu gelişimi kesintisiz sürdürebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği büyük önem taşıyor. Öyle umuyorum ki kısa bir süre sonra bu konuda Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile birlikte uyum içinde çalışmaya başlayacağız.”