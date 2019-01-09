Seferihisar’da imar planı çocuklardan

Dünyada bir ilk olan, çocukların kentin yönetimine aktif olarak katılım sağladıkları “Çocuk Belediyesi” projesiyle ses getiren Seferihisar Belediyesi, 2018 yılında Seferihisar’da ve KKTC’nin Geçitkale ilçesinde gerçekleştirdiği ‘Sakin şehirde çocuk olmak” isimli çalıştaylardan sonra 2019 yılında da çocuklar ile birlikte Ulamış Mahallesi’nde bir alanın imar planını yapmaya hazırlanıyor.

Çocuk Belediye Meclisi, Çocuk Muhtarlar ve Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalıştay ile birlikte bölgenin imar planı hazırlanacak ve ortaya çıkacak taslak proje plancılar tarafından uygulanabilir hale getirilip Belediye Meclisi’ne sunulacak. Meclis tarafından kabul edildikten sonra 2019 yılı içerisinde gerçekleşecek olan proje ile birlikte Dünya’da ilk defa bir yaşam alanı bütünüyle çocuklar ile koordineli bir şekilde planlanmış olacak.

Çalıştay süresince uzmanlar, teknik personeller ve çocuklar görev alacaklar. Üç gün sürecek ve 19 Ocak’ta başlayacak çalıştayın ilk günü “Uluslararası Çocuk Merkezi” ve “Psikologlar Derneği” tarafından çocuklara ve yetişkinlere verilecek olan “çocukluk algısı” ve “kent ve çocuk” eğitimleri ile başlayıp İmar Müdürlüğü bünyesindeki harita mühendisleri tarafından verilecek olan “imar nedir?” “planlama nasıl yapılır ve yaparken nelere dikkat edilir?” gibi eğitimler ile devam edecek. 20 ve 21 Ocaktarihlerinde ise teknik personeller çocuklarla beraber 1/5000’lik plan taslağı oluşturmak için mesai harcayacaklar. Birlikte kararların verileceği çalıştay sonucunda ortaya çıkan çalışma Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan, tüm Dünya’da emsal niteliğinde bir uygulama olacak ve “Çocuk Dostu Kent” olmanın önemi de bir kere daha vurgulanmış olacak.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuk Belediyesi Seferihisar’da doğan ve yayılmaya başlayan bir proje. Son derece gurur duyduğumuz bu uygulama hergün yeni fikirlerle serpilip gelişiyor. Bu yıl, seçimle gelen ‘Çocuk Muhtarlar’la güçlenen yapı, imar planı hazırlığıyla yepyeni bir boyuta taşınmış olacak. Çocuklarımıza güveniyor ve onlara inanıyorum. Onlar sadece geleceğin büyükleri değil bugünkü hayatımızın ortakları. Onların yönetime katılımıyla hayatımız güzelleşmeye devam edecek.”